藍營高雄市長候選人柯志恩今天一早9時前往七賢國中投票，走進校門前，面帶笑容和媒體打招呼，投完票後，接受媒體聯訪指，心情很輕鬆，昨晚睡得很好，美好一仗已經打完了，感謝所有人的支援，靜待今天下午成果，並曝露等開票空檔想去逛市場，想煮拿手菜紅燒獅子頭。

柯志恩今天上午9時身穿白衣、藍色牛仔褲現身鼓山區七賢國中投開票所，在藍營鼓山區市議員候選人蔡金晏以及三民區候選人黃香菽陪同下投票。

柯志恩投票完接受媒體聯訪時指出，心情輕鬆，今天天氣其實還是不錯，呼籲大家出門踴躍投票。媒體詢問是否有帶幸運小物？柯志恩笑笑說，「不會啦，4年前已經選過一次了，所以現在是非常的熟悉」。

柯志恩表示，心情非常的輕鬆，昨天也睡得很好，美好的一仗已經打完了，謝謝所有人的支援，我們就靜待今天下午的成果。媒體詢問「老公怎麼沒有陪你投票？」柯志恩透露：「他打球去了，等一下回來投票」。

媒體追問「到開票前有什麼安排嗎？」柯志恩說，「我想我等一下可能會去買菜」，最近去了幾個市場，發現好多都還沒有發覺的一些生鮮食品，覺得不錯，等一下會開車出去買菜。

至於「選後有沒有最想做的事情？」柯志恩笑著說，「選後我不就是要去拜訪很多人嗎？拜訪我們的市政府的人嗎？」柯上車前，媒體追問想煮什麼菜，柯曝想煮拿手菜紅燒獅子頭，隨後搭車離去。

藍營高雄市長候選人柯志恩今天一早9時前往七賢國中投票後，接受聯訪指心情很輕鬆，昨晚睡得好。記者石秀華／攝影

藍營高雄市長候選人柯志恩今天一早9時前往鼓山區七賢國中投票。記者石秀華／攝影