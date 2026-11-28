2026九合一選舉今天投票，高雄多處投開票所8時不到就有選民排隊準備領票、投票，立法院前院長王金平在民間友人陪同下投票。他表示，候選人遵守法律規定及決定選舉策略，他只是幫忙動員，對勝選有信心。

今天是投票日，高市選委會說明，高雄市選舉人數估算達232萬人，全市共設2089個投開票所。上午8時不到，已有選民陸續前往各地投開票所投票。

今早王金平在民間友人、台灣螺絲公會前理事長蔡圖晉等人陪同下前往路竹區一甲國中投票，沿途向熟識鄉親致意問好，也關心年輕選民的讀書與就業情形。不少鄉親看見王金平來投票，紛紛問候「院長好！」。

王金平投完票後受訪表示，他覺得有勝選希望，所以心情比較輕鬆，在選舉過程中，候選人遵守法律規定、不會製造任何麻煩，他只要做該做的事情，能夠幫忙動員就盡量動員，主要的選舉策略都是候選人內部決定，所以他覺得輕鬆、不會太辛苦。

王金平是2018韓流的幕後推手，今年9月正式接受國民黨候選人柯志恩請託，首度出任地方選舉候選人競選總部主委職務，9月19日起陸續舉辦三山大造勢、選前黃金周及選前之夜等大型活動。

立法院前院長王金平（左）今早在民間友人蔡圖晉（右）等人陪同下前往一甲國中投票。記者徐白櫻／攝影