國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩日前因絕食抗議住院，今早向醫院請假獲准後，坐著輪椅前往湖口鄉新湖國小投票，神情疲憊、身體仍相當虛弱，因輪椅無法順利進入投票所，最後在助理攙扶下起身入內投票。徐欣瑩表示，今早經醫師評估身體狀況後，才獲准離開醫院投票。

徐欣瑩昨晚在絕食抗議進入第8天之際，向醫院請假出席竹北市選前之夜，坐著輪椅登台向支持者發表談話，活動結束後返回醫院。今天是投票日，徐欣瑩上午再度向醫院請假，前往湖口鄉新湖國小投票。

徐欣瑩抵達投票所時仍坐著輪椅，身體明顯虛弱，說話也顯得有氣無力，身旁工作人員全程陪同照料，並向現場媒體說明，徐欣瑩身體狀況尚未完全恢復，請大家體諒。由於輪椅無法順利進入投票所，徐欣瑩在助理攙扶下緩緩起身，步入投票所完成投票。

徐欣瑩受訪時表示，昨天為了出席選前之夜，醫師要求她活動結束返回醫院後必須開始進食，今天早上再視身體狀況決定是否准假。昨晚返回醫院後有稍微喝了一點流質，直到今天早上醫師評估身體狀況後，才獲准外出。

徐欣瑩說，自己配合醫師的要求，今天才能來到投票所投票。由於身體狀況尚未完全恢復，徐欣瑩僅簡短接受媒體訪問，隨後由工作人員推著輪椅離開投票所，返回醫院休養。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩結束8天絕食抗議，今早坐著輪椅現身湖口鄉新湖國小投票。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩結束8天絕食抗議，今早坐著輪椅現身湖口鄉新湖國小投票。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩結束8天絕食抗議，今早坐著輪椅現身湖口鄉新湖國小投票。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩結束8天絕食抗議，今早坐著輪椅現身湖口鄉新湖國小投票。記者黃羿馨／攝影