國民黨台南市長候選人謝龍介今一早8時許前往新市國小投票，投票後受訪時神色愉悅說「睡的很好」，表示要去善化吃早餐喝牛肉湯，對於今天的投票率，他鼓勵大家盡量去投票，對於結果信心十足說「拭目以待」。

謝龍介今早來到新市國小0594投開票所投下神聖一票，國民黨台南市議員候選人李佳蓉也到場陪同、致意，謝龍介跟著鄉親排隊延續完成相關投票順序，因一早去開票選民並不多，約10分不到即順利完成。

謝龍介投完票後受訪，媒體詢問昨晚睡的如何？謝笑說昨天戰了14小時，回家後倒頭就睡了。

對於如何預測今天投票率？謝龍介說期待大家盡量出來投票，因為要捍衛水和穩定的電源，對台南市來講，今天的投票是非常有意義的。

謝龍介也被媒體詢問投完票後要做的第一件事，他笑說要來吃早餐，自己半年沒吃早餐了，今天要犒賞一下，直接去善化吃牛肉湯。

對於預估今天天氣變冷會不會影響整體投票率？謝表示「還好」，因雖有點冷，但過去比這個冷的都有，投票率高的話，應會比較樂觀。對於今投票結果，謝私下也也信心十足說就拭目以待了。

國民黨台南市長候選人謝龍介今一早8時許前往新市國小完成投票。記者謝進盛／攝影

國民黨台南市長候選人謝龍介今一早8時許前往新市國小完成投票。記者謝進盛／攝影