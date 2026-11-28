今天是投票日，新竹市長高虹安上午一早就盛裝打扮，到東區德馨大廈投票，她表示，近日選舉行程緊湊，昨晚結束所有活動後回家就累倒在床上，「真的是睡得非常香」，今天清晨約6點被生理時鐘叫醒，隨即準備投票，白天則打算掌握請假期間的市政進度，為周一返回市府上班做準備。

高虹安說，這幾天選舉活動多、行程密集，每天都把體力用到極致，昨晚終於完成一系列活動，返家後很快便入睡，今天早上仍依照生理時鐘起床。

媒體詢問投票後的安排，高虹安說，近日依法請假期間，市政仍有一些進度需要了解，打算利用這兩天趕快查看，周一回到市政府後就能接續處理相關工作，晚間則等待開票結果。