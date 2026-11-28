聽新聞
0:00 / 0:00
影／黃偉哲台南市長任內最後一次投票：天氣不錯相信大家都能出門投票
台南市長黃偉哲今天上午八點就到投開票所投票，與其他投票民眾打招呼、感謝選務人員辛勞。他說，今天台南的天氣還不錯，不會太熱也不會太冷。相信大家都都能夠出門來投票，也呼籲所有的市民投票啊是大家的權利，千萬不要捨棄了這個權利。
他說，不管心目中屬意的是誰，都要來行使這個權利。總統、副總統、所有的政要，「包括我作為市民的市長，也要來投票。」希望今天選務都能夠順利、平安，大家都能夠平安。下午4點以後開票，「晚上開開心心的產生下一屆的所有的當選人」。
「平常心啊，沒什麼感受啊。」記者問市長任內最後一次投票的感受，黃偉哲說，因為接下來2028「我作為市民還是會來投票啊。」不過今天投完票行程結束要「睡大覺。」
黃偉哲到戶籍所在地南台科大旁的姑婆廟投開票所，一早八點不到就有許多民眾來排隊，有民眾第一次看到黃偉哲來投票還有點驚訝「市長住這裡」。有民眾說，上次選舉開始前排隊等投票人數沒這一次多，投票率應該不錯。
黃偉哲說，主要應該是天氣不錯，大家願意出門，投完票也可以出去走走，才會有很多人來投票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。