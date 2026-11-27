明為九合一選舉投開票日，國民黨主席鄭麗文今晚透過臉書表示，當政策辯論被情緒取代，當候選人精心塑造的形象與過去的言行出現落差，更需要保持冷靜、獨立思考，究竟希望什麼樣的人來擔任自己的縣市長？是看歷年來的成績、品格與操守，還是只想聽幾句好聽的話？是檢視解決問題的能力，還是相信那些不切實際的選舉口號？

鄭麗文說，在選前最後一個夜晚，她想放下選舉的喧囂，和大家說幾句心裡話。這段日子，她走遍台灣各地，在市場拜票時，許多鄉親緊緊抓著她的手，對她說：「國民黨一定要加油！」他們熱情滿滿，卻也憂心忡忡。那一雙雙緊握著她的手、一句句發自內心的叮嚀，讓她深深感受到人民對政治的期待，也感受到大家對台灣未來的憂慮。

鄭麗文表示，大家真正關心的，不只是選舉的輸贏，而是日子能不能過得更好、社會能不能少一點對立、孩子能不能擁有一個值得期待的未來。

鄭麗文指出，這場選舉的過程，也有許多令人遺憾與憂心的地方。從徐欣瑩競選團隊小編遭到偵查所引發的程序正義爭議，到各地司法案件的偵辦尺度受到質疑，司法的獨立性與公信力正面臨嚴峻考驗。

鄭麗文強調，支持司法查辦不法，但司法不能有顏色，執法不能有雙重標準。無論誰執政，都必須尊重司法獨立，保障人民的基本權利。民主的價值，不只在於人民有投票的權利，更在於每一場選舉都能在公平、公正的環境下進行。

鄭麗文提到，這段時間，看見選舉中的情緒動員、資訊操弄、政治標籤與人格攻防。當政策辯論被情緒取代，當候選人精心塑造的形象與過去的言行出現落差，更需要保持冷靜、獨立思考。究竟希望什麼樣的人來擔任自己的縣市長？是看歷年來的成績、品格與操守，還是只想聽幾句好聽的話？是檢視解決問題的能力，還是相信那些不切實際的選舉口號？

鄭麗文認為，選舉只有一天，治理卻有四年。口號可以包裝，形象可以塑造，但政績、品格與責任感，必須經得起時間的考驗。

鄭麗文也呼籲，明天也請大家記得領取「廢除非核家園」公投選票。台灣正站在人工智慧時代的轉捩點。發展經濟需要電，發展半導體需要電，發展AI更需要充足而穩定的電力。沒有穩定的電力，就難以支撐產業發展；沒有合理的電價，企業競爭力與百姓的生活都將承受壓力。能源政策不能只靠政治口號，更必須回歸科學、專業與務實。

鄭麗文重申，這場公投，是台灣重新檢視非核家園政策、思考能源安全與未來產業發展的重要機會。如何兼顧穩定供電、合理電價、核能安全與減碳目標，是我們必須共同面對的課題，也是對下一代應負起的責任。

鄭麗文說，她始終相信，民主不是要彼此仇恨，而是即使有不同的立場，仍然能夠相互尊重；政治不是為了製造敵人，而是為了解決人民的問題。政治人物有競爭，人民不必有仇恨；選舉有輸贏，民主不能有輸家。選舉終究會落幕，日子還要一起過，依然是彼此的家人、朋友、鄰居，依然生活在同一片土地上，共同面對未來的挑戰。

鄭麗文表示，明天無論多忙，請大家務必出門投票。不要低估手中這一張選票的力量，更不要放棄自己決定未來的權利。這一票，關乎家鄉未來四年的發展，關乎台灣民主的品質，更承載著對下一代的責任與希望。願用理性守護民主，用善良化解對立，用智慧為台灣選擇未來。今晚，好好休息。明天，一起出門投票。祝福大家，祝福共同珍愛的台灣。