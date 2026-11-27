新竹縣長選情激烈，絕食抗議住院的國民黨縣長候選人徐欣瑩昨晚向醫院請假，坐在輪椅上，在國民黨主席鄭麗文陪同下現身選前之夜，發表十五分鐘談話，哽咽喊「我回來了」，呼籲用選票討公道。民進黨縣長候選人鄭朝方昨晚則以音樂會來造勢，現場歡呼聲不斷，主打竹北政績，喊話要讓新竹縣脫胎換骨。

為抗議司法介選，徐欣瑩絕食進入第八天，昨經醫院評估准假，穿著羽絨外套、戴口罩，坐輪椅出席選前之夜。支持者不斷高喊「加油」，徐一開頭就哽咽說，「對不起，讓大家擔心了」，她談到母女的流淚通話，母親捨不得她受委屈，她同樣捨不得鄉親面對不公不義，只能忍氣吞聲；她這次對司法提出的抗議，質疑國家機器壓迫不同聲音，向檢調喊話「有指控就請提出證據」。

徐欣瑩呼籲支持者，用選票決定家鄉未來，「新竹縣的公道，我們一起討」。鄭麗文批判司法介選的嚴重，而徐欣瑩比她認識的更勇敢。

新竹縣長楊文科說，徐欣瑩在病床上撐著，大家要為司法正義挺著，他與鄭麗文從竹東拜票到關西、新埔、竹北等地，感受鄉親支持，雨過天晴，就看到了光明。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提及竹北政績與改變，接下來要讓新竹縣脫胎換骨。記者郭政芬／攝影

鄭朝方選前之夜則打破傳統造勢框架，在竹東、竹北舉行選前嘉年華，邀請多名支持者分享竹北市的改變。鄭朝方表示，竹北經驗就是高標準治理，近年團隊努力完成廿多座公園、廿一公里人行道及近二百公里道路刨鋪，改變城市。

鄭朝方說，竹北市公所規模不大，而團隊「越級打怪」，建立城市品牌；城市治理除完成建設，更要讓市民願意使用，感受到改變；他若接任縣長，要讓新竹縣脫胎換骨。