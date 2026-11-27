藍綠決戰港都市長，昨晚氣氛熱烈。國民黨市長候選人柯志恩沒邀政治大咖，現場逾五萬市民相挺；她哽咽喊話已作好準備，希望國民黨「再贏一次」，延續高雄光榮。民進黨市長候選人賴瑞隆有賴清德總統、高雄市長陳其邁助陣，他訴求這是高雄廿年來最重要一戰，從輕軌、演唱會到半導體廠，呼籲選民用選票讓高雄「繼續第一名」。

柯志恩昨晚在高雄夢時代旁舉辦選前之夜，數萬人高呼「我是高雄人、拒絕新潮流」、「有志一同、翻轉高雄」。柯志恩競總主委、立法院前院長王金平提醒，慎防選舉奧步，選前若有對柯志恩不利或攻擊之處，千萬不要相信。

台大前校長管中閔則說，高雄有六百至一千兩百公頃光電板，「山也光電板、水也光電板，到處都是新潮流的光電板」。

柯志恩的「選前之夜」強調市民當主角，她感謝市民對她不離不棄，她不再是四年前的柯志恩，已經準備好了；掃街時看到有人舉牌「四年前妳沒有走，四年後我們還在」，讓她深受感動。

柯志恩說，這次真正的對手是賴瑞隆背後的派系及資源，民進黨執政後已改變，而民主政治最珍貴的地方，就是沒有人永遠能躺贏；她引用美國民權領袖金恩博士名言「I have a dream（我有一個夢想）」，期盼高雄孩子不必再北漂，希望高雄再翻轉一遍。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨在鳳山辦應援晚會，吸引上萬支持者。記者劉學聖／攝影

賴瑞隆昨晚在鳳山區舉辦選前之夜，賴瑞隆將選前之夜改為「隆洋之夜」，聲援台北市長候選人沈伯洋。沈預錄影片，約好選後到岡山吃羊肉。

賴總統讚許，陳其邁是七星級市長，細數陳讓亞洲資產中心和台積電都落腳高雄，到最近迎來韓星防彈少年團ＢＴＳ演唱會；他相信賴瑞隆可以在陳其邁等歷任市長的基礎上讓高雄大步向前。

賴瑞隆昨晚語帶沙啞，引用動漫「排球少年」台詞「我不是一個人在戰鬥」。他允諾當全民市長，不分黨派團結高雄，壯大高雄。

賴瑞隆說，「如果你們感到焦慮，就出門投票」，高雄站在歷史轉捩點，不能再走回「重北輕南」的老路。

至於台南市，民進黨市長候選人陳亭妃昨天迎來鐵馬造勢最高潮，累計逾千公里後，抵達新營長勝營區舉行選前造勢，前總統蔡英文壓軸呼籲台南選出首位女市長。

國民黨謝龍介則展開全台南車隊大掃街，宣示若當選只做一任四年、沒有包袱，全力掃清台南黑金與官商勾結，讓市政回歸清廉，讓市民當家作主。