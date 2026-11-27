彰化縣長選戰最後衝刺，國民黨彰化縣長候選人魏平政昨天由主席鄭麗文陪同在彰化市區徒步拜票，隨後回防社頭掃街；民進黨候選人陳素月選前造勢，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰站台；無黨籍候選人邱建富也在彰化市區掃街，爭取選民支持。

彰化縣長王惠美昨天陪魏平政車掃，下午增加北彰化兩鄉的車掃行程，輔選誠意十足。魏平政下午五時與鄭麗文會合，在約兩百名支持者簇擁下，從縣立圖書館廣場沿孔門路、中華路、民族路徒步，向店家及民眾揮手致意，並高喊口號，民眾熱情回應，最後抵達彰化縣政府，象徵入主縣府。

鄭麗文表示，王惠美執政八年，彰化在社福、交通、觀光、文化教育及運動建設都有成果，好的縣政應該延續，魏平政可以接棒，讓交通、產業及長者照顧持續提升。

民進黨彰化縣長候選人陳素月（右）昨與彰化市長候選人黃柏瑜前往三民市場、民生市場拜票。圖／陳素月競選總部提供

陳素月舉辦選前之夜，湧進上千名支持者，現場喊著「彰化加速，把握這一次」。行政院長卓榮泰站台時說，縣長王惠美曾到行政院找過他，爭取十多項建設，希望陳素月可以接起來，包括彰化水五金產業聚落園區、員林自行車產業園區等，行政院大門永遠為地方打開，沒有黨派之分，未來一定有更好的合作。

副總統蕭美琴說，陳素月在立法院不與人比大聲，不論承受什麼壓力，永遠都是最穩定的力量，讓人感動又佩服。

無黨籍彰化縣長候選人邱建富（左四）選前之夜，由支持者簇擁，沿著彰化市鬧區遊行。記者劉明岩／攝影

曾擔任彰化市長的邱建富，昨天分別在彰化火車站、員林火車站及彰化高鐵站，分發「彰化富報」文宣給返鄉遊子，邱建富並由百餘名民眾陪同，沿著彰化市鬧區高呼口號，在實體選舉活動行程結束後，夜間並透過網路直播，從政策討論到地方大小事，都能透過線上平台坦率對話。