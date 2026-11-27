嘉義市傳統選前之夜大遊行昨晚在中央噴水圓環登場，警方提前在中山路中央噴水圓環架設拒馬，將南北兩端活動區域分隔，藍白共推的市長候選人張啓楷與民進黨候選人王美惠分別在南北端舉辦造勢活動，雙方隔著拒馬隔空較勁；嘉義縣長最後衝刺，民進黨候選人蔡易餘、無黨籍候選人吳品叡昨晚在朴子市、民雄鄉舉辦選前之夜活動拚勝選。

昨晚有市長及市議員共廿一位候選人參加遊行，王美惠陣營的宣傳車隊及遊行隊伍晚間七時左右抵達中央噴水圓環，沿途旗海飄揚，支持者高喊口號，現場聲勢熱鬧，張啓楷的車隊約一小時後也進入圓環周邊，雙方宣傳車依規定各以三輛為限，透過大型音響及擴音設備播放競選歌曲、宣傳口號，隔著拒馬比音量、拚氣勢，支持者也跟著音樂揮舞旗幟、吶喊助陣。

市議員候選人使出渾身解數，遊行隊伍宛如嘉年華，透過旗幟、創意造景、舞蹈表演等展現各自特色，為選戰留下熱鬧一頁。

蔡易餘選前之夜兵分朴子、民雄兩地催票，與朴子市長候選人王如經、民雄鄉長候選人陳琮貽分別舉辦遊行，發送夜光版洋流風車，吸引男女老少熱情參與，沿途高喊「蔡易餘凍蒜」，縣長翁章梁也站上戰車助選。

吳品叡則舉辦「挺叡＋1」選前之夜，朴子市長候選人黃嫈珺號召支持者踩街，無黨籍及民眾黨議員候選人同行；吳品叡也趕赴民雄，為國民黨民雄鄉長林于玲站台，呼籲把握最後機會催票，爭取勝選。