九合一選舉投票前夕，各地「選前之夜」熱血沸騰，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉、民進黨對手縣長周春米造勢地點僅相隔四百公尺，互別苗頭意味濃；國民黨台東縣長候選人吳秀華、民進黨對手陳瑩遊街隊伍在街頭相遇，隔街互嗆力拚聲勢；澎湖縣藍綠及無黨籍三名候選人上街遊行，旗海、凍蒜聲交織，選前將決戰氣氛推向最高點。

蘇清泉與周春米本屆爭奪屏東縣長相差一萬一千餘票，蘇這次捲土重來雄心勃勃，兩人昨晚造勢地點近在咫尺，互不相讓。蘇清泉邀到立委高金素梅擔任神祕嘉賓，高金登場先唱一首「愛拚才會贏」炒熱氣勢，稱讚蘇是「台灣牛」，耐力很夠，上次選舉差一點翻轉屏東縣，這次一定會翻轉。並指她與蘇在立法院幫屏東阻擋砍百萬棵樹種光電的錯誤政策，相信蘇當選後會把美麗的環境還給所有鄉親。

爭取連任的周春米偕屏東市長候選人梁育慈舉辦選前之夜，強調以「正面、溫暖、歡樂」的洋流精神，打造熱鬧民主嘉年華。兩人向選民喊話，「有米有梁，做事我們來，屏東亮起來」。造勢晚會更邀屏東鄉親應援民進黨台北市長候選人沈伯洋，讓屏東選前之夜也成為沈伯洋的選前之夜。

吳秀華由台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭及立委黃建賓陪同踩街，行前吳向支持者表示，選戰剩最後一哩路，希望一起迎接美好的選舉結果。對手陳瑩也率支持者上街，她看到許多支持者買票從外地趕回家鄉投票，相當感動，希望這場選戰跨越藍綠、性別與年齡，為台東未來站在一起。

澎湖選前之夜氣氛沸騰，藍、綠及無黨籍三陣營縣長候選人各集結數百名支持者浩蕩上街，「凍蒜」聲響徹夜空。民進黨吳淑瑾攜手馬公市長黃健忠率先出發，主打延續幸福澎湖政策主軸，稍晚無黨籍葉竹林隊伍沿途高喊「藍綠放兩邊、竹林擺中間」。國民黨陳振中與市長候選人洪棟霖等人遊行時，有手裹石膏的鐵粉揮手力挺，感動團隊。