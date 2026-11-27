嘉義市長及市議員選舉今晚進入選前最後一夜，傳統選前之夜大遊行在有「民主聖地」美譽的中央噴水圓環登場。警方提前在中山路中央噴水圓架設拒馬，將南北兩端活動區域分隔，形成宛如「楚河漢界」的景象。藍白共推的市長候選人張啓楷與民進黨候選人王美惠，分別在南北兩端舉辦造勢活動，雙方隔著拒馬隔空較勁，從宣傳車音響、支持者人數到遊行創意，各自展現動員實力。

今年選前之夜，市長及市議員共42名候選人中，約有21人參加遊行，參與人數不如過往熱烈，但現場氣氛依舊激昂。王美惠陣營晚間6時率先展開活動，王美惠陣營的宣傳車隊及遊行隊伍晚間7時左右抵達中央噴水圓環，沿途旗海飄揚，支持者高喊口號，現場聲勢熱鬧。約莫一個小時後，張啓楷的車隊也進入圓環周邊，雙方人馬在警方安排下分據南北兩端，形成隔空對峙的場面。

警方為防範雙方支持者近距離接觸，除以拒馬區隔，也在中間部署警力及消防車戒備。整體活動過程大致平和，沒有發生重大衝突，不過中間仍出現小插曲，有民眾拿著汽笛，隔著消防車及拒馬朝對方陣營鳴笛挑釁，警方發現後立即上前制止，避免場面升高。

市議員候選人則各自使出渾身解數，南北兩端遊行隊伍宛如兩支嘉年華隊伍，除了旗幟、創意造景及大型人偶，還有舞蹈表演，展現各自特色。兩位市長候選人的宣傳車則依規定各以三輛為限，雙方透過大型音響及擴音設備播放競選歌曲、宣傳口號，隔著拒馬比音量、拚氣勢，支持者也跟著音樂揮舞旗幟、吶喊助陣。

由於預期現場音量及人潮都相當大，警方也不敢掉以輕心，執勤員警配戴耳塞，嚴密注意兩邊動態，隨時準備處理突發狀況。

嘉義市選前之夜大遊行向來是地方選舉的傳統，也成為觀察地方民主活力的特殊風景。現場吸引外國遊客駐足觀看，也有家長帶著小朋友到場，感受選舉嘉年華的熱鬧氣氛。雙方陣營的造勢活動預計持續到晚間10時競選活動截止，選前最後一夜，中央噴水圓環在藍綠隔空較勁與群眾歡呼聲中，為嘉義市這場選戰留下熱鬧的一頁。

嘉義市選前之夜在中央噴水圓環登場。記者魯永明/攝影

嘉義市長候選人王美惠車隊率先抵達中央噴水圓環接受群眾歡呼。記者魯永明/攝影

嘉義市選前之夜在中央噴水圓環登場，嘉年華表演。記者魯永明/攝影

嘉義市長候選人王美惠車隊率先抵達中央噴水圓環接受群眾歡呼。記者魯永明/攝影

嘉義市選前之夜在中央噴水圓環登場。記者魯永明/攝影

嘉義市長候選人張啓楷車隊抵達中央噴水圓環接受群眾歡呼。記者魯永明/攝影