嘉義市長、市議員選舉選前最後一夜，今晚在民主聖地中央噴水圓環登場，隨著時間愈晚，現場氣氛愈加熱烈。距離選前之夜活動晚間10點截止時間剩下半個多小時，藍白共推市長候選人張啓楷與民進黨候選人王美惠兩大陣營的車隊，分別駐守中央噴水圓環南、北兩側，形成南北對峙的畫面。

張啓楷陣營的宣傳車停駐在圓環南側，市長黃敏惠也站上宣傳車，與張啓楷並肩接受支持者熱情歡呼，現場群眾揮舞旗幟、大聲吶喊，為選戰進行最後衝刺。圓環北側則是王美惠陣營的宣傳車，同樣吸引大批支持者聚集，群眾搖旗吶喊，展現支持聲勢。

雙方宣傳車音響幾乎同步開到最大，隔著中央噴水圓環互相較勁，從音量、旗海到群眾吶喊聲，彼此互不相讓。南北兩側聲浪此起彼落，支持者情緒高昂，將選前最後一夜的造勢氣氛推向高潮。

由於兩大陣營近距離造勢，現場群眾情緒高漲，警方嚴陣以待，防範支持者因情緒激動發生口角或衝突。嘉義地檢署主任檢察官與市警局長也進駐土地銀行頂樓指揮所，透過監視器掌握圓環周邊人車動態，隨時因應突發狀況。現場部署大批警力維持秩序，確保活動順利進行。

這場選前之夜南北造勢對陣，隨著晚間10點活動截止時間逼近，雙方支持者仍持續以旗海與吶喊聲展現熱情，也為嘉義市長選戰投票前的最後一夜，留下南北兩大陣營隔著中央噴水圓環互別苗頭的畫面。

嘉義市選前最後一夜巿長候選人張啓楷與王美惠陣營車隊在中央噴水圓環對峙。記者魯永明/攝影

嘉義市選前最後一夜巿長候選人張啓楷與王美惠陣營車隊在中央噴水圓環對峙。記者魯永明/攝影

嘉義市選前最後一夜巿長候選人張啓楷與王美惠陣營車隊在中央噴水圓環對峙。記者魯永明/攝影