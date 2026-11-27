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選前之夜倒數張啓楷王美惠車隊同駐噴水圓環 雙方開大音量互別苗頭
嘉義市長、市議員選舉選前最後一夜，今晚在民主聖地中央噴水圓環登場，隨著時間愈晚，現場氣氛愈加熱烈。距離選前之夜活動晚間10點截止時間剩下半個多小時，藍白共推市長候選人張啓楷與民進黨候選人王美惠兩大陣營的車隊，分別駐守中央噴水圓環南、北兩側，形成南北對峙的畫面。
張啓楷陣營的宣傳車停駐在圓環南側，市長黃敏惠也站上宣傳車，與張啓楷並肩接受支持者熱情歡呼，現場群眾揮舞旗幟、大聲吶喊，為選戰進行最後衝刺。圓環北側則是王美惠陣營的宣傳車，同樣吸引大批支持者聚集，群眾搖旗吶喊，展現支持聲勢。
雙方宣傳車音響幾乎同步開到最大，隔著中央噴水圓環互相較勁，從音量、旗海到群眾吶喊聲，彼此互不相讓。南北兩側聲浪此起彼落，支持者情緒高昂，將選前最後一夜的造勢氣氛推向高潮。
由於兩大陣營近距離造勢，現場群眾情緒高漲，警方嚴陣以待，防範支持者因情緒激動發生口角或衝突。嘉義地檢署主任檢察官與市警局長也進駐土地銀行頂樓指揮所，透過監視器掌握圓環周邊人車動態，隨時因應突發狀況。現場部署大批警力維持秩序，確保活動順利進行。
這場選前之夜南北造勢對陣，隨著晚間10點活動截止時間逼近，雙方支持者仍持續以旗海與吶喊聲展現熱情，也為嘉義市長選戰投票前的最後一夜，留下南北兩大陣營隔著中央噴水圓環互別苗頭的畫面。
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