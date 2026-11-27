嘉義縣長選戰進入最後衝刺，民進黨候選人蔡易餘、無黨籍候選人吳品叡今晚在朴子市、民雄鄉舉辦選前之夜活動，蔡易餘先在朴子出發，再趕至民雄踩街，發送限量「夜光洋流風車」；吳品叡則先到民雄站台，再趕至朴子踩街，遊行車隊盛大，宛如「大型嘉年華會」。

蔡易餘攜手朴子市長候選人王如經從朴子競選總部出發，分送夜光版洋流風車給支持者，沿路與副議長、議員候選人陳怡岳，以及黨籍市民代表候選人會合，一路走到朴子配天宮參拜，縣長翁章梁也趕場站上戰車助選，盼以歡樂、活力的嘉年華方式，開開心心贏得勝選。

蔡易餘團隊同時也在民雄日式招待所集合支持者遊行，蔡易餘自朴子趕場至民雄參加，攜手黨籍民雄鄉長候選人陳琮貽，展現守護家鄉、拚出未來的決心，遊行隊伍包括男女老少，夜光洋流風車相當受歡迎，人手拿著一隻風車，高喊「蔡易餘凍蒜」，氣勢十足。

吳品叡舉辦「挺叡＋1」選前之夜，遊行隊伍自朴子競選總部前出發，踩街繞行朴子市區，朴子市長候選人黃嫈珺號召支持者，大型舞台車伴隨隊伍，宛如大型嘉年華會，無黨籍議員候選人姜鈞翔、無黨籍議員候選人潘麗惠、民眾黨議員候選人萬家甫同行，力拚勝選。

吳品叡在踩街開始前，先趕場至民雄鄉站台，為尋求連任的國民黨民雄鄉長林于玲助選，拚連任的議員簡嘉億、代表會主席涂文生、副主席楊秀密等人同台。吳品叡向支持者喊話，「縣長選1號吳品叡、為嘉義勇敢1次」，把握最後階段催票，請托支持者幫忙拉票支持。

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今晚舉辦踩街遊行，沿街向鄉親拜票，為選戰最後階段催票。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今晚準備限量「夜光洋流風車」，送給參與踩街的支持者。記者黃于凡／攝影

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡選前之夜舉辦踩街活動，號召上千名支持者力挺，展現競選團隊拚戰決心。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘選前之夜在朴子、民雄舉辦踩街遊行，號召支持者返鄉投票，展現選戰最後衝刺氣勢。記者黃于凡／攝影