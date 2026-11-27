桃園市長張善政今（27）日晚間持續在中壢地區展開「持續善政、必須有你」車隊掃街，迎來神秘嘉賓牽手張琦雅。兩人在車掃起點甜蜜合體現身，張善政更貼心緊牽著太太的手，一同走上勝選戰車，展現絕佳默契，瞬間點燃現場支持者的熱情。

張琦雅的驚喜現身成為全場焦點，兩人站上戰車後全程笑容滿面，不僅並肩向兩旁鄉親誠懇揮手、鞠躬致意，更不時一起高舉雙手比出大大的愛心，讓沿途民眾忍不住拿起手機搶拍。

此外，桃園市議長邱奕勝也持續陪同戰車從白天戰到黑夜，展現十足在地義氣；立法委員魯明哲同樣加入戰車行列，眾人並肩作戰，強大陣容展現藍營大團結氣勢。

隨著天色變黑，氣溫跟著降低，但鄉親的熱情不受影響，車隊所到之處都受到熱烈支持，許多民眾早早守候在騎樓與街口，一看到戰車燈光與旗海，立刻興奮地揮舞雙手、高喊「凍蒜」熱情回應，預祝張善政高票當選，將整場夜間車掃的氣氛推向最高點。

沿途也有許多汽機車騎士與路過民眾，在停等紅燈的安全狀態下，開心地拿到限量的「好善手」競選小物，紛紛對著戰車比讚加油。

車掃結束後，張善政沒有停歇，隨即趕赴「12小時不斷電直播」攝影棚現場，在直播倒數的最後一小時壓軸出現，透過鏡頭向線上的廣大支持者全力催票，號召所有桃園市民明天務必踴躍出門投票，共同迎接選戰最後一刻的勝利到來。

桃園市長張善政今（27）日晚間持續在中壢地區展開「持續善政、必須有你」車隊掃街，迎來神秘嘉賓牽手張琦雅。圖／張善政競選辦公室提供