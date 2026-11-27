雲林縣長選戰選前之夜，藍綠陣營今天晚間在斗六市正面交鋒，展開人氣大拚場。國民黨縣長候選人張嘉郡採取雙城戰術，晚間先後在斗六、虎尾兩大票倉舉辦徒步大遊行，串聯支持者氣勢；民進黨候選人劉建國則固守本命區斗六市，從早到晚展開馬拉松式車隊、徒步掃街，力拚選前最後一夜爭取選民支持。

張嘉郡選前之夜從斗六出發，接力前進虎尾。晚間6時，她與縣長張麗善、斗六市長候選人黃尤美等人，從斗六市成功里活動中心出發展開徒步大遊行，支持者身穿白色、粉色上衣響應，不少年輕族群加入，也有家長帶著孩子同行，手持氣球沿途揮舞，氣氛熱絡。晚間7點再趕往虎尾，與虎尾鎮長候選人林嘉弘從競選總部出發徒步掃街，透過兩大票倉接力造勢，展現最後衝刺氣勢。

張嘉郡表示，未來絕對順應民意，傾聽斗六市民心聲，請大家放心，明天就要決定斗六及雲林的未來，雲林這8年來已經大幅進步，希望大家一起讓進步的腳步不要停下來。黃尤美表示，她和張嘉郡的心意一致，未來會一起打拚，讓雲林更好、斗六更好。張麗善則強調，張嘉郡與黃尤美才能守護湖山水庫乾淨水源，呼籲選民支持，延續縣政建設。

劉建國今固守斗六本命區，從上午就展開車隊掃街，晚間6時再由競選總部出發，在前縣長蘇治芬、斗六市長候選人尹令瑛等人陪同下，展開大規模徒步掃街，沿途向民眾揮手致意，爭取最後支持。

劉建國表示，他在斗六一步一腳印，尋求鄉親認同與支持，始終堅持正派、乾淨的選舉，即使遭到抹黑，也不會再以抹黑回擊，更不會製造仇恨。他說，選戰一路走來堅持到最後，現在看到許多自由民主的小水滴回來，讓他相當感動，希望大家一起迎接最後勝利。

民進黨候選人劉建國今固守本命區斗六市，從早到晚展開馬拉松式車隊、徒步掃街，力拚選前最後一夜爭取選民支持。記者陳雅玲／攝影

民進黨候選人劉建國今固守本命區斗六市，從早到晚展開馬拉松式車隊、徒步掃街，力拚選前最後一夜爭取選民支持。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選戰選前之夜，藍綠陣營今天晚間在斗六市正面交鋒，展開人氣大拚場。國民黨縣長候選人張嘉郡採取雙城戰術，晚間先後在斗六、虎尾兩大票倉舉辦徒步大遊行，串聯支持者氣勢。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選戰選前之夜，藍綠陣營今天晚間在斗六市正面交鋒，展開人氣大拚場。國民黨縣長候選人張嘉郡採取雙城戰術，晚間先後在斗六、虎尾兩大票倉舉辦徒步大遊行，串聯支持者氣勢。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選戰選前之夜，藍綠陣營今天晚間在斗六市正面交鋒，展開人氣大拚場。國民黨縣長候選人張嘉郡採取雙城戰術，晚間先後在斗六、虎尾兩大票倉舉辦徒步大遊行，串聯支持者氣勢。記者陳雅玲／攝影