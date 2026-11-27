選前之夜，藍綠兩樣情，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今晚與民眾合奏競選曲「新方向」，台下民眾歡笑聲不斷，他提及竹北的改變，接下來要讓新竹縣脫胎換骨，也呼籲大家展現團結力量，為選戰最後一刻全力衝刺。

鄭朝方「選前之夜嘉年華」今晚在縣政六路前登場，這次打破傳統造勢框架，以「嘉年華」為核心概念，現場人潮湧入，民眾擠滿會場，氣氛熱烈。多位民眾在台上分享竹北市的改變，包含圖書館、菜市場與地下道的建設，讓市民有更好的生活經驗，更展現屬於新竹縣的活力。

鄭朝方今晚進場時，花了近20分鐘走過人群，沿途逐一向民眾打招呼、握手致意，支持者熱情高喊：「我們的縣長鄭朝方！」現場氣氛熱烈。鄭朝方表示，竹北經驗就是高標準治理，「在你們罵我之前，我先把事情做好」。他說，竹北市民很挑剔，他就要比市民更挑剔，這幾年透過團隊努力，完成20多座公園、21公里人行道及近200公里道路刨鋪，讓城市一點一滴改變。

鄭朝方表示，自己喜歡不吵架、願意合作的政府，不認同透過政黨對立取得政治紅利，也不希望選舉期間充斥謠言。他說，竹北市公所規模不大，但團隊這幾年「越級打怪」，完成許多建設，也逐漸建立城市品牌。他認為，城市治理不只是完成建設、獲得獎項，更重要的是市民願意使用，並在生活中感受到改變與照顧。

談到未來縣政，鄭朝方強調，如果竹北市在有限權限下都能做到這麼多，未來若由他接任新竹縣長，相信也能讓新竹縣脫胎換骨，綻放鑽石般的光芒。他最後說，要把竹北的標準放到整個新竹縣，再進一步超越、擴大、深化。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今晚與民眾合奏競選曲「新方向」，台下民眾跟著唱著，歡笑聲不斷。記者郭政芬／攝影

鄭朝方提及竹北的改變，接下來要讓新竹縣脫胎換骨，也呼籲大家展現團結力量，為選戰最後一刻全力衝刺。記者郭政芬／攝影