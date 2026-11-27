嘉義市選情之夜今晚在中央噴水圓環登場，民進黨市長候選人王美惠與藍白共推市長候選人張啓楷分據圓環南北兩側，除了震天撼地的電音互尬，雙方更將競選文宣投影在對手陣營背後的建築物外牆，從候選人姓名到選戰攻防字句，宛如大型選戰嘉年華會。有趣的是，晚上10時一到，原本震耳欲聾的圓環瞬間安靜下來，雙方不約而同收聲，展現嘉義市選情之夜傳統的民主風範。

嘉義市選情之夜從晚上6時至10時，各陣營競選車輛陸續進駐中央噴水圓環。北側民進黨陣營王美惠、黃露慧、曾奕豪、黃盈智等人的競選歌曲輪番播放，綠色投影燈光跨越圓環，將「嘉義的市長王美惠」打在南側台灣土地銀行等建物外牆。

南側張啓楷陣營也以雷射投影拚場，除了將白色醒目的「張啓楷」3個大字打在北側建築物外牆，還輪番打出「拒絕傀儡市長」、「教訓地下賭盤腸鏡人」等暗諷對手的字樣，讓建築物外牆成為另一個選戰攻防場域。

張啓楷在傅大偉等人陪同下進入圓環，黃思婷、李宗曆、洪斐昭等市議員候選人陸續現身，市長黃敏惠陪同姪子黃政融亮相，現場歡呼聲不斷，網紅克莉絲汀也一襲禮服優雅入場。

雙方震天撼地的電音互尬，北側民進黨陣營一系列競選組曲，帶動支持者隨著音樂節奏擺動身體，宛如戶外音樂派對；南側支持者則情緒高昂，歡呼聲不斷。晚上8時許，雙方支持者熱情持續升溫。

9時許，兩大陣營市長候選人的競選戰車進場，北側王美惠率黃露慧、黃盈智、黃敏修等市議員候選人就定位，大放競選組曲；南側黃敏惠陪同張啓楷進場，郭定緯、張秀華、傅大偉等人也加入拚場，將選情之夜推向高潮。

最後一小時，雙方各自展現聲光強度，電音、競選歌曲及「凍蒜」聲不絕於耳，圓環周邊震天尬響，連地面都能感受到音浪震動，警方則在圓環周邊部署警力，備妥盾牌，嚴陣以待。

晚上10時一到，原本震天撼地的電音戛然而止，前一刻還在激烈較勁的南北陣營，不約而同停止播放音樂，圓環四周瞬間安靜下來。歷經4小時的聲光交鋒，雙方拚氣勢、拚人氣，時間一到卻能默契收聲，延續嘉義市選情之夜多年來的民主傳統，也成為地方選舉文化的一大特色。

嘉義市長候選人王美惠陣營競選戰車進駐中央噴水圓環北側，支持者揮舞競選旗幟及綠色螢光棒，現場氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人張啓楷陣營支持者以「腸鏡人」等特殊造型現身選情之夜，暗諷對手，增添選戰攻防話題。記者李宗祐／攝影

網紅出身的嘉義市東區市議員候選人柯莉絲汀一襲紅色禮服優雅亮相選情之夜，並與民眾自拍合影。記者李宗祐／攝影

嘉義市選情之夜南北陣營電音互尬，警方在中央噴水池周邊部署警力，防範突發狀況。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠陪同市長候選人張啓楷在競選戰車上揮舞國旗、與支持者熱情互動，帶動現場氣氛。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠陪同市長候選人張啓楷搭乘競選戰車進駐中央噴水圓環，支持者揮舞旗幟熱情相迎。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人王美惠陣營在中央噴水圓環北側大放競選組曲，支持者揮舞旗幟，宛如一場戶外音樂派對。記者李宗祐／攝影