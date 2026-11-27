苗栗縣長選舉選前最後一天衝刺，民進黨苗栗縣長候選人陳品安、國民黨苗栗縣長候選人鍾東錦都以車掃奔赴各鄉鎮市，全力爭取選民支持。

陳品安今天把握最後一天衝刺，以橫跨山海線的車隊掃街，並合體苗栗市長候選人林月琴、竹南鎮長候選人葉忠倫，希望率領苗栗隊揮出勝利全壘打並成功改變苗栗。

陳品安競選總部表示，上午車隊特別從苑裡出發，在縣議員候選人翁杰陪同下，象徵回到初心，也希望爭取通霄苑裡鄉親的全力支持，隨後轉往後龍合體縣議員候選人吳亭亭、邱毓興，獲得後龍鄉親熱情支持，展現鄉親對苗栗第一女縣長的期待。

競總表示，下午陳品安接續至頭份 在台灣中小企業聯合輔導基金會董事長徐定禎陪同下，與縣議員候選人陳光軒、陳詩弦合體進行車掃，盼凝聚頭份市民期待改變的力量；傍晚轉赴苗栗市英才夜市與苗栗市長候選人林月琴、議員候選人徐筱菁、許櫻萍向市民拜票；隨後再趕往竹南，參與竹南鎮長候選人葉忠倫舉辦的親子星光音樂會。晚間8點多來到頭份尚順育樂廣場，出席「公民團結之夜・不忘初心」晚會，以實際行動走遍山海線，為選戰最後一日畫下句點。

鍾東錦爭取連任，今天下午從苗栗市展開車隊掃街，晚間並前往頭份、竹南車掃。鍾東錦競選總部強調，選舉期間，鄉親對建設進度、長幼照顧、交通與生活環境提出許多期待，鍾縣長都會持續面對。此次掃街除了向支持者致謝，也提醒團隊，選舉爭取的每一份信任，都伴隨著日後必須履行的責任，大家會把鄉親的關心，落實在後續的政策推動與服務之中。

在竹南車掃時，立委陳超明、邱鎮軍及竹南鎮長方進興、竹南鎮長候選人何秀綿的女兒連紫昕等人陪同車掃。

鍾東錦表示，期待這場選舉能留下對地方發展有幫助的討論，對公共事務有不同看法，是民主社會的日常，競爭過程仍應保有分寸，讓鄉親能自在表達支持，也尊重彼此的選擇。選舉結束後，苗栗仍需要大家共同努力，長久相處的鄰里情誼更值得珍惜，感謝每位願意給予支持、提出建言的鄉親，他將帶著這份託付持續向前，懇請大家為他加油。