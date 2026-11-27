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基隆謝國樑藍白攜手 童子瑋單車衝刺
基隆市長選戰最後一天，尋求連任的市長謝國樑從白天到晚間全市大車掃，分別有民眾黨主席黃國昌等人陪同，藍白攜手合作衝刺，謝國樑說「讓我吃下定心丸」。民進黨童子瑋昨晚騎YouBike仁愛區掃街，訴求不分黨派一起改變基隆。
黃國昌表示，謝國樑以愛為出發點執政，歷經罷免仍沒有口出惡言，「大惡罷」沒有通過，他希望所有的傷口能夠癒合，以愛為出發點重新出發。三年多來，在民眾黨副市長邱佩琳輔佐下，市政一樣樣地改變，正要大步向前，藍白執政建設有成，希望讓正向力量在基隆延續。
謝國樑說，藍白攜手有共同目標就是讓基隆更好、讓市民生活更好。從改善交通、支持育兒，到提升城市生活環境，每一項工作都需要持續投入。
謝國樑表示，會繼續凝聚各方力量推進市政建設，把大家的支持化為具體成果，讓基隆一步步向前。
童子瑋昨晚騎YouBike在仁愛區掃街，曾參選二○一四年基隆市長的民進黨前市長林右昌、無黨前議長黃景泰及民眾黨前秘書長謝立功，藍綠白三要角陪騎做最後衝刺。
童也說，林右昌主政時期有亮眼成績，改變看得到；黃景泰在基隆扎根實力非常強；謝立功在海洋城市、新住民政策論述投注很大關注，今天就是改變基隆的機會，「大家一起投給想要的明天、想要的基隆。」
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