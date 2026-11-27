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嘉義選前之夜另類風景！財神總統送紅包袋 年輕人跨縣市朝聖排長龍
嘉義市選舉選前之夜，中央噴水池周邊今晚湧入人潮，5號無黨籍市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，傍晚6時在文化路夜市發送財神紅包袋，活動還未開始就已大排長龍，放眼望去幾乎都是年輕人，不乏從彰化、台中等外縣市專程前來的民眾，甚至有人穿著財神裝到場。黃宏成見狀開心地說，「我們是財神見財神！」
黃宏成今晚在中正路與文化路口舉辦自稱「當選之夜」的活動，一身招牌財神裝現身街頭，除發送財神紅包袋及原子筆，也在社群媒體預告提供「愛的抱抱」，還不忘提醒粉絲只能「抱一下下」，不能抱太久。
與一般選舉造勢活動不同，現場排隊人潮以年輕人居多，不少人透過社群平台Threads（脆）得知消息，三五好友結伴來嘉義，除了領取財神紅包袋、一睹財神總統風采，也順道感受嘉義市中央噴水池知名的選前之夜街頭造勢氛圍。
來自彰化的陳姓男子與友人一行3人專程南下，陳男和友人還特別穿上財神裝，笑稱黃宏成是他的偶像、大哥，自己是小弟。他說，覺得黃宏成的競選風格很好笑、很有趣，特別打扮成這樣，才顯得有心；他和同行何姓女子也笑說，黃宏成的風格很「chill（自在、放鬆）」。
黃宏成表示，看到有人特地穿著財神裝從彰化前來相當高興，事前並未安排，也不認識對方。他今晚準備約400至500份包裝好的財神包，擔心數量不足，另外準備1000份紅包袋及原子筆，因選前行程太滿，來不及一一包裝，便直接送給民眾。
黃宏成也不忘把握選前最後拜票機會，喊出「財神總統一定當選」，並點名3號張啓楷、4號王美惠「通通沒路用」，呼籲選民明天投票支持5號。嘉義市選前之夜各陣營街頭拚場，黃宏成的財神紅包袋則吸引不少外縣市年輕人前來參與。
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