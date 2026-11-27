九合一選舉明天即將投票，今天晚間選前之夜藍綠及第三勢力各陣營皆在馬公市區發起大遊行造勢，國民黨由縣長候選人陳振中領軍，行經民眾黨澎湖縣黨部及縣議員候選人莊國輝競選總部時，藍營遊行隊伍熱情高喊「莊國輝凍蒜」、「加油」，莊國輝也與競選團隊站在門口揮手、高舉拳頭致意，雙方隔街互動熱絡，在選戰最後一夜展現離島「藍白合」默契。

民眾黨今年在澎湖縣長選舉未提名人選，全縣僅在第一選區馬公市提名現任馬公市民代表會副主席莊國輝參選澎湖縣議員。莊國輝出身馬公在地，畢業於馬公國小、文光國中、馬公高中及台北科技大學，曾任網路公司行銷策略主管，返鄉投身公共事務後，歷任民眾黨澎湖縣黨部執行長、黨代表，2022年當選馬公市民代表並獲選為副主席，是民眾黨在澎湖深耕基層的核心要角。

由於民眾黨在澎湖縣長選戰缺席，白營支持者動向成為藍、綠及無黨籍陣營積極爭取的關鍵力量，早在10月底民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪就曾到澎湖為莊國輝輔選、前往北辰市場掃街時，便曾與國民黨縣長候選人陳振中、馬公市長候選人洪棟霖團隊巧遇並同框拜票，陳振中當時即公開喊話期盼促成澎湖「藍白合」，讓民眾黨在澎湖有更多服務鄉親的機會。

今晚選前之夜，陳振中、洪棟霖率領的國民黨遊行隊伍推進至莊國輝競選總部前，綿延數百公尺的國民黨遊行隊伍立即朝民眾黨黨部方向齊聲高喊「莊國輝凍蒜」與「加油」聲浪不斷。

身穿競選背心的莊國輝則率領民眾黨澎湖縣黨部團隊與背著大型發光氣球的工作人員站上街頭，朝藍營隊伍熱情揮手、比出加油手勢回應，成為菊島選前之夜的矚目焦點。

澎湖選前之夜國民黨遊行隊伍行經民眾黨黨部前時，熱情為民眾黨澎湖縣議員候選人莊國輝加油，藍營隊伍更帶頭齊喊「莊國輝凍蒜」。記者巫鴻瑋／攝影