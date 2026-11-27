三位花蓮縣長候選人昨選前之夜都辦大遊行，國民黨游淑貞在立委傅崐萁和縣長徐榛蔚陪同下繞行花蓮市區，無黨籍張峻有行政院政委季連成、藝人李㼈站台，喊話翻轉花蓮；唯一沒有政黨支持的魏嘉賢展現在花蓮市「本命區」的高人氣，紅著眼眶說，希望天上的爸爸媽媽能夠親眼看見花蓮真正的大步向前。

游淑貞昨晚從六期重畫區出發大遊行，眾人由大幅國旗前導，沿中山路、中正路、中華路等金三角主要街道前進，一路揮舞旗幟出發，聲勢浩大。

游淑貞說，看到這麼多人前來「團結之夜」，非常感動，若能當選，一定會努力做好，讓人民有錢、生活安定，讓花蓮可以成為善良溫暖又快樂的地方。

獲得民進黨支持的張峻，昨晚在吉安鄉舉辦選前之夜大遊行，政務委員季連成、藝人李㼈到場站台，晚間六時卅分競選總部對面空地已聚集大批民眾，遊行隊伍綿延三、四百公尺，支持者情緒高漲，氣氛很熱烈。

張峻表示，花蓮已經空轉十七年，經濟蕭條、百業待興，鄉親都想改變，大家的怒吼，代表民眾都想要改變，呼籲勇敢站出來投票，一起翻轉花蓮，讓花蓮變得更好、更美麗。

魏嘉賢雖無藍、綠奧援，有不少支持者自發性到場，他與參選市長的弟弟魏嘉彥、參選市民代表的弟弟魏鈺晟，以街頭派對方式大遊行。

遊行隊伍走到中正、中山路口，魏嘉賢從口袋拿出珍藏的父母合照，感性說，這段日子承受無數打壓，他把父母照片帶在身邊，陪自己走完一整天。