選前之夜，宜蘭縣藍綠縣長候選人都號召千人徒步大掃街，分頭在溪北宜蘭市與溪南羅東鎮接力催票。國民黨吳宗憲感謝鄉親相挺，這場選戰從他最初一人奮戰，到如今有這麼多人共同為理想打拚；民進黨林國漳表示，他未來要當一位全民縣長，帶給宜蘭人幸福。

吳宗憲號召「宜蘭走新路・千人大遊行」，晚間從宜蘭市長陳美玲競總出發，藝人于美人膝蓋帶傷特地從台北趕來相挺陪掃。于美人笑說「選前之夜，她全台只來這一場」，強調沒有法治就沒有民主，宜蘭是民主聖地，她用行動相挺吳宗憲，擦亮宜蘭這塊民主招牌。

吳宗憲感性說，感謝每位來幫忙的人都有共同理想的人，身邊所有好友期盼讓這塊土地更好，「走完最後一哩路」，他承諾進入縣府後推動跨縣市合作、將宜蘭納入首都生活圈，並推動一字頭房讓年輕人有能力買房，守護青山綠水，為下一代打造均富幸福、安居樂業宜蘭，呼籲鄉親明天風雨無阻出門投票。

林國漳則率領「宜蘭隊」與千人徒步，在競選歌曲〈宜蘭未來的希望〉伴隨下沿路加油凍蒜聲此起彼落，啟程前，林國漳社大學生、律師黃鈺書特地從台北趕回親自獻花，感謝恩師昔日在社區大學的法學啟蒙，讓林國漳紅了眼眶。黃鈺書說，認識林國漳近二十年，深信其為人，面對選戰抹黑，林律師勇敢承擔，期盼鄉親相信他。

林國漳致詞表示，從接受提名至今已過了四百零一天，這一年多的日子以來，他勤懇走遍宜蘭全縣各村里，深入基層了解鄉親的問題、需求、以及對宜蘭未來的願景，他對縣民承諾，若往後當選縣長一定會不分黨派、不分年齡照顧全民，呼籲大家票票入匭，重現宜蘭光榮感，讓宜蘭人更加幸福。