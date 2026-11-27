民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天晚間選前之夜，邀請賴清德總統、市長陳其邁站台力挺，陳其邁先說「真正的秘密武器在這裡」，隨即舞台噴出噴霧，還拿出一罐「有票噴霧」，噴在賴瑞隆身上。隨後打出溫情牌，細數6年政績「我沒給高雄人漏氣」，喊話交棒賴瑞隆。

賴瑞隆今晚選前之夜由賴清德總統先行致詞，隨後由賴瑞隆大進場入場，陳其邁則接在最後面上台，一上台現場就尖叫聲不斷，

陳其邁見台下群眾安靜不下來，隨即要大家「先冷靜」，打趣自嘲「我是來助選的，不是來競選的，主角是賴瑞隆」，隨後掏出備好的「彩帶噴霧」朝台下狂噴，掀起全場高潮。

陳其邁笑說，「支持者一點也不輸演唱會粉絲」，隨後他細數政績，包含演唱會經濟還有台積電2奈米半導體聚落，澄清湖高爾夫球場串聯周邊公園，超過500公頃面積，比紐約中央公園還要大。

陳其邁說，這連續五年來，高雄不僅是建設大步邁向前，同時高雄已連續五年零舉債，還還了455億的債務，「我沒給高雄人漏氣。」

談到對手國民黨，陳其邁語氣轉為犀利，重提過去韓國瑜任市長時輕軌停擺、大港開唱中斷，看了都搖頭的金銀燈會以及愛情摩天輪、賽馬場與挖石油等爭議。

他說，這幾年國民黨在立法院「違憲亂政、卡總預算」，財劃法亂修，「我們在照顧高雄，結果他們在扯後腿，講直接一點，民進黨比高雄更照顧高雄。」

陳其邁引用最近開完演唱會的BTS防彈少年團成員RM出道前曾經寫過的「Vote」一首歌，他唱說，「讓每個人的聲音都被聽見，去投票吧。」呼籲選民明天出門投票。

活動最後陳其邁還深刻擁抱賴瑞隆，今晚選前之夜結束後，他與賴瑞隆上車掃街，預計晚間10點前抵達賴瑞隆左營區的競選總部，陳其邁說，「我感謝這6年來大家的包容，以後我不會跟大家再囉嗦了」。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天晚間舉行選前之夜，邀請賴清德總統、市長陳其邁站台力挺。圖／賴瑞隆團隊提供

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天晚間舉行選前之夜，邀請賴清德總統、市長陳其邁站台力挺。圖／賴瑞隆團隊提供

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天晚間舉行選前之夜，邀請賴清德總統、市長陳其邁站台力挺。圖／賴瑞隆團隊提供