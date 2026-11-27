民進黨台中市長候選人何欣純今晚舉辦選前之夜，提到這幾天高鐵、捷運、台鐵乃至陸海空的運量都非常高，很多人歸鄉投票，甚至還有從波蘭回來的人。副總統蕭美琴為何站台，讚她彷彿鑽石與珍珠，發出耀眼的光芒，又耐磨、耐操、耐高壓。

何欣純說，這段漫長的競選路來到選前之夜，串起台中、台北與台灣，也請大家一起撐起沒辦法舉辦選前之夜的台北市長候選人沈伯洋；她相信沈會贏來勝利，因為「欣潮洋流」，台灣更好，台中、台北也更好，因為有市民，才有市長，才有偉大的城市。

何欣純指出，今天各種大眾運輸工具的運量都非常高，她這幾天全台中車掃，在每個地方都有聽到從日本、德國、英國與世界各國回來投票的人，今天早上還有一個小女孩從波蘭回來，因為非常珍惜手中的選票，特地趕來投票，說著說著眼眶都紅了。

何欣純強調，這份眼淚是自己最珍惜的，大家把對台中、台灣的愛化為行動，才能帶來改變城市的機會；她這些日子走遍29個行政區，聽見海線長輩不想被忘記、山城鄉親不要被邊緣化、屯區中小微企業希望有人引導轉型、舊城區文化人憂心歷史建築被荒廢、年輕人苦嘆沒有舞台。

何欣純表示，她已經準備好接住大家的願望，提出「3個第一、1個大」政見，要堅定的發展建設、走向國際；先前蕭美琴送自己一頂工程帽，意味著3個叮嚀，永遠走入第一線、為城市安全負責、做負責任的市長，請大家明天讓手中的一票，成為台中創新的力量。

蕭美琴說，今天帶來了上千條「戰貓飄帶」，除了跟其他人交換飄帶、帽T，更重要的是飄帶代表的精神，從台北、新北、台中到全台各地，都有公民用創意製作飄帶，這在全世界獨一無二，是台灣社會的「民主創意超人」；她的飄帶是為了向民主創意超人致敬，表達感謝。

蕭美琴指出，之前在美國拚外交，不只靠國家硬實力，還需要軟實力，比如台中的名產手搖飲；台灣人很挑，對手搖飲的需求各自不同，公共政策也是一樣，地方首長要顧到不同需求，何欣純比別人更勤奮、貼近基層，願意傾聽不同聲音，一步一腳印走到今天，有意願與能力扛起新時代。

蕭美琴認為，沈伯洋是長期被隱藏的寶貝，這次終於被賴清德總統慧眼識英雄；何欣純也是寶貝，但與沈不同，靠的是數十年來一點一滴的累積。蕭說，何和彰化縣長候選人陳素月很像，都像是鑽石與珍珠，經過高壓高溫、面臨挫折困難，才變得堅固閃亮又溫柔。

蕭美琴、行政院長卓榮泰、何欣純手拉起手，迎接現場上萬名支持者的歡呼，主辦方還轉播沈伯洋線上直播的畫面，激起熱烈的反響，在「台中的市長何欣純」、「台北的市長沈伯洋」聲中，晚會畫下句點。

副總統蕭美琴（前中）、行政院長卓榮泰（前左）、民進黨台中市長候選人何欣純（前右）手拉起手，迎接現場上萬名支持者的歡呼。記者趙容萱／攝影