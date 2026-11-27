國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在南屯區舉辦選前之夜，現場湧入超過5萬人，現場旗海飄揚，凍蒜聲不斷。江啟臣承諾要打造有高度、有速度、有溫度的台中，延續盧秀燕市長打下的幸福城市。台中市長盧秀燕也壓軸助講，她強調，賴清德總統輔選時說江啟臣當選台中市長只會聽別人的指揮，台中人是市長的頭家，江啟臣當選只會聽市民的，「以民為尊」。

江啟臣大進場，全場歡呼嗨到最高點，在立委楊瓊瓔、顏寬恒、妻子劉姿伶陪同下走進會場，幾百公尺的路程，江啟臣在民眾簇擁下走了20分鐘，沿途民眾搖旗吶喊凍蒜，現場狂喊「最強市長江啟臣」、「守護台中江啟臣」，現場氣氛飆上最高點。

江啟臣表示，他作為台中囝仔，全世界走透透，但沒有任何一個地方可以取代台中，因為台中是咱的故鄉，「我希望讓台中放在世界的地圖上發光發亮。」

盧秀燕市長8年來把台中打造成幸福宜居的城市，我們不只要幸福宜居的城市，還要打造國際、智慧的台中，打造一個更均衡發展的台中。他承諾要把台中打造成一個有高度、有速度、有溫度的台中，延續盧市長打下的幸福城市，讓台中市成為國際一流的旗艦城市。

江啟臣指出，一座城市最怕的就是政策反覆，最怕的就是發展被耽擱，選錯人，不只是辛苦4年，浪費錢、更浪費時間，建設一條路要多等好幾年，結果都由自己承擔。明天是投票日，也是他應徵工作的日子，呼籲各位頭家要雇用他，「我要求的待遇不高，只要求票最高。」

身為江啟臣競總主委的盧秀燕到場力挺，她說，最近賴總統一直下來輔選說江啟臣如果當選，會聽別人的指揮，台中市長只聽市民指揮，台中人是市長的頭家，人民最大，市民就是市長的頭家，所以江啟臣當選市長，只會聽市民的，「以民為尊」。

盧秀燕最後喊話說，一周前她拍了影片「沉默之聲」，短短7天內，點閱超過200萬次。今年選舉，很多的人把話放在心裡面，呼籲民眾明天用選票展現出來，一起證明民主是偉大的。

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在南屯區舉辦選前之夜，台中市長盧秀燕壓軸助講，現場湧入超過5萬人，現場旗海飄揚，凍蒜聲不斷。記者黃仲裕／攝影