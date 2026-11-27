台中市長盧秀燕今天晚間出席國民黨市長候選人江啟臣舉行選前之夜造勢活動，她回顧過去八年台中市政成績，表態交棒傳承，呼籲市民支持江啟臣接棒治理台中，並在選舉日以選票表達心聲。

盧秀燕表示，台中市連續八年被評鑑為幸福城市，她個人也曾多次獲得五星市長肯定，施政滿意度多次名列六都前茅甚至全國第一，以此回報市民家人。她指出，經過八年努力，台中市逐漸脫胎換骨、成長茁壯，如今到了可以交棒與傳承的階段。

對於接棒人選，盧秀燕強調「一定要找比我更好、讓大家放心的最好人選」，並直言這個人就是江啟臣。她表示，自己照顧並建設這個「家庭」，希望台中未來更好，因此把家交給像自己一樣愛台中、顧台中的江啟臣，才能讓人放心，並期許江啟臣未來能以民為尊、傾聽市民聲音。

談及選情與網路聲量，盧秀燕提到一周前發布的影片《沉默之聲》，短短七天內點閱數便突破200萬次且持續增加。她認為影片引發共鳴，是因為說出民眾心底的恐懼、害怕與疑慮。

盧秀燕在台上喊話表示，「沉默不代表沒有聲音，不表態不代表沒有態度，不爭辯也不代表沒有判斷力與意見」，呼籲許多把話放在心裡的選民，在選舉投票日用選票展現自己的心聲。

國民黨台中市長候選人江啟臣舉辦選前之夜，民眾開心自拍。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣舉辦選前之夜，有瘋狂支持者高聲吶喊。記者黃仲裕／攝影