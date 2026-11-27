高雄市長選戰進入最後倒數，投票前最後一夜，藍綠陣營今晚同步舉辦大型造勢晚會，國民黨高雄市長候選人柯志恩選在前鎮夢時代旁舉辦「市民之夜」，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則在鳳山捷運鳳山西站旁舉辦「隆洋之夜」，兩場活動隔空較勁，藍綠支持者從傍晚陸續湧入，現場旗海飄揚、加油聲不斷，支持者擠滿會場，將高雄市長選戰氣氛推向最高潮。

柯志恩選前之夜選在夢時代旁時代大道舉行，地點位於對手賴瑞隆的本命區前鎮，活動以「市民之夜」為主題，訴求翻轉高雄、選好市長。現場邀請前立法院長王金平、前台灣大學校長管中閔，以及國民黨立委陳菁徽、林倩綺等人站台助講，音樂人朱康也登台演唱競選歌曲《我們都在》，晚會安排柯志恩回顧4年來深耕高雄的歷程，向支持者表達感謝。

另一頭，賴瑞隆選前之夜選在鳳山捷運鳳山西站旁舉行，特別將活動命名為「隆洋之夜」，取台語「攏贏」諧音，盼台北、高雄都能傳出好消息。晚會邀請賴清德總統、高雄市長陳其邁到場助講，民進黨立委及地方黨公職也齊聚力挺，展現團結氣勢。

兩場造勢晚會各有訴求，柯志恩選擇前進對手熟悉的前鎮區，賴瑞隆則在鳳山舉辦選前之夜，雙方都希望透過最後一場大型活動凝聚支持者士氣，催出選票。

高雄市長選戰進入最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚選在前鎮夢時代旁舉辦「市民之夜」，支持者擠滿會場，將高雄市長選戰氣氛推向最高潮。記者劉學聖／攝影

高雄市長選戰進入最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚選在前鎮夢時代旁舉辦「市民之夜」，支持者擠滿會場，將高雄市長選戰氣氛推向最高潮。記者劉學聖／攝影

高雄市長選戰進入最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚選在前鎮夢時代旁舉辦「市民之夜」，支持者擠滿會場，將高雄市長選戰氣氛推向最高潮。記者劉學聖／攝影

高雄市長選戰進入最後倒數，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆在鳳山捷運鳳山西站旁舉辦「隆洋之夜」，賴清德總統專程南下相挺，現場旗海飄揚、加油聲不斷，支持者擠滿會場。記者劉學聖／攝影

高雄市長選戰進入最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚選在前鎮夢時代旁舉辦「市民之夜」，支持者擠滿會場，將高雄市長選戰氣氛推向最高潮。記者劉學聖／攝影

高雄市長選戰進入最後倒數，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆在鳳山捷運鳳山西站旁舉辦「隆洋之夜」，現場旗海飄揚、加油聲不斷，支持者擠滿會場。記者劉學聖／攝影