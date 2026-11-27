國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚選前之夜爆場，湧入逾5萬名支持者。回首4年前敗選後選擇留下，走過1000多個日子的風雨，柯志恩哽咽說「因為你們，我才可以撐到現在！」她也感謝高雄人一路相伴，最後高喊「再贏一次、重返執政」。

柯志恩透露，今天到鳳山掃街時，一名女士手持牌子，上頭寫著「4年前妳沒有走，4年後我們還在」，讓她深受感動，上周在岡山也有民眾遞上一封信，感謝她選擇留下來，這幾年收到許多市民的感謝卡，但今天站在台上，她更想向高雄人說聲謝謝，「這幾年來，我走過的每一條路，都把它當作回家的路。」

柯志恩說，今晚不想批評競選對手，因為她所挑戰的，不只是一名候選人，而是其背後的派系、資源及長期執政的體制，民主政治最珍貴的地方，就是沒有人可以永遠坐在執政的位置上。

她也批評執政黨雙重標準，去年國民黨主張普發1萬元，被指破壞財政紀律，如今卻以「AI福利、全民共享」為名提出普發構想，只有政黨面臨競爭，執政者才會真正關心人民，愛鄉、愛土與愛護環境並不衝突，守護高雄美麗的山水，更是責無旁貸。

「我的勇敢，來自於對高雄的情感！」柯志恩表示，自己也是在南部長大的孩子，因為市民的愛，她願意為高雄拚命，並引用美國民權領袖金恩博士的名言「I have a dream我有一個夢想」，盼高雄孩子無論在雙語、科技或AI教育，都能走在全國前端，讓年輕人不必再北漂。

柯志恩也分享，掃街時遇到一名媽媽，對方紅著眼眶向她喊話，「柯老師，我有一個3歲的女兒，我為了她拚出來！」讓她深刻感受到自己肩負多少家庭的期待。

柯志恩強調，這次已不同於4年前，「我們有絕對的實力，我們準備好了！」她呼籲市民明天要勇敢站出來，用選票展現高雄人的氣魄，讓高雄再翻轉一次，證明高雄是一座真正民主、自由的城市，也給國民黨一次改變、為高雄服務的機會。

柯志恩選前之夜感性回顧4年深耕高雄的點滴，數度哽咽落淚，感謝鄉親一路相挺。記者劉學聖／攝影

柯志恩選前之夜感性回顧4年深耕高雄的點滴，數度哽咽落淚，感謝鄉親一路相挺。記者劉學聖／攝影