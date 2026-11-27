屏東縣長選戰最後一夜，民進黨周春米、國民黨蘇清泉選在屏東縣人口數最多屏東市造勢，兩人造勢場地直線距離僅約四百公尺。蘇清泉在慈鳳宮前永福路封街，周春米則與屏東市長候選人梁育慈舉辦「屏東ＹＡ亮起來」選前之夜，踩街遊行，打造民主嘉年華。

屏東縣長周春米今白天結束上下午兩場屏東市車隊掃街，晚間6時與屏東市長候選人梁育慈聯合競總廣場前舉辦「屏東ＹＡ亮起來」選前之夜嘉年華，率領屏東隊各級候選人與鄉親走上街頭，周春米說，她「正面、溫暖、歡樂」洋流精神為活動主軸，傳統選前之夜結合踩街遊行，打造精彩熱鬧民主嘉年華。

晚間近7時周春米率領屏東隊各級候選人與支持者從聯合競選總部廣場出發，行經屏東市公園路及市區主要道路，再折返競總廣場。民眾手持氣球、繫上小米飄帶，不少鄉親守候在街口，拿起手機拍攝，沿途歡呼聲不斷，宛若熱鬧城市嘉年華。

民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前之夜實體活動，也透過影片向屏東鄉親喊話，感謝大家成為他最強靠山，共度溫暖、歡樂民主嘉年華。

周春米感動說，「洋流也流到屏東」，大家都是台灣最溫暖洋流，也是屏東需要的黑潮，屏東有山有海，是獨一無二的存在，感謝鄉親陪伴走過選戰最後一哩路。

梁育慈說，屏東市長選舉看似不可能任務，但「見證歷史不如參與歷史，參與歷史不如創造歷史」。周春米、梁育慈率領屏東隊高喊「有米有梁，做事我們來，屏東亮起來」，力拚屏東隊全壘打。

爭取連任屏東縣長周春米（前排左四）率領屏東市長候選人梁育慈（前排左三）與黨籍縣議員候選人們一起出發踩街，感受選舉民主嘉年華。記者劉星君／攝影

爭取連任屏東縣長周春米（前排右二）率領屏東市長候選人梁育慈（前排右三）與黨籍縣議員候選人們一起出發踩街，感受選舉民主嘉年華。記者劉星君／攝影

選前之夜，爭取連任屏東縣長周春米（右）與屏東市長候選人梁育慈（左）率領黨籍縣議員候選人們，踩街出發前跟大家溫情喊話。記者劉星君／攝影

台北市長候選人民進黨沈伯洋取消選前之夜實體活動，屏東的選前之夜也成為沈伯洋的選前之夜。沈伯洋錄影感謝到場鄉親們。記者劉星君／攝影

爭取連任屏東縣長周春米（左三）率領屏東市長候選人梁育慈（左二）與黨籍縣議員候選人們一起出發踩街，現場伴隨著泡泡，洋溢歡樂氛圍。記者劉星君／攝影

爭取連任屏東縣長周春米（前排右二）率領屏東市長候選人梁育慈（前排右三）與黨籍縣議員候選人們一起出發踩街，感受選舉民主嘉年華，支持民眾上前握手互動。記者劉星君／攝影