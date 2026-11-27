國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚7時在夢時代輕軌站旁空地舉辦選前之夜，湧入超過3萬人，現場旗海飄揚、凍蒜聲此起彼落，氣氛熱烈。台大前校長管中閔登台助講，重砲抨擊光電板亂象，更嘲諷「山也光電板，海也光電板，到處都是新潮流的光電板！」

管中閔今晚套用電影「海角七號」經典台詞，諷刺高雄「山也光電板，海也光電板，到處都是光電板，到處都是新潮流的光電板！」他接著反問，「我們能指望新潮流幫我們擋下光電板嗎？」

管中閔認為，高雄正處於往上走的關鍵時刻，最需要的就是改變，一個需要改變的城市，絕不能再用舊的人、舊的思想，而是需要有新想法、敢於打破舊有規矩及舊有勢力的人來帶領。

管中閔表示，他與柯志恩相識多年，當年自己面對民進黨刁難時，柯志恩曾在立法院替他主持公道，4年前柯志恩參選高雄市長失利，沒有因此離開高雄，更沒有放棄對高雄鄉親的承諾。

管中閔透露，過去在台北參加學校聚會時，柯志恩經常提早離席，每次問起原因，她總是回答「我和高雄市民有約」，匆匆趕回高雄，這件事不是做一天、兩天，而是整整做了4年，她的足跡、她的汗水都留在高雄。

針對近期光電板爭議，管中閔說，全台本島有5座水庫設置光電板，光是高雄就占了2座，分別是阿公店水庫及鳳山水庫，反問「為什麼就是民進黨執政的地方就有光電板？」

他也提到，自己有一名來自高雄大樹的學生，當地山林樹木遭砍伐，取而代之的是大片光電板，光是單一大型光電場占地就超過20公頃，估計全高雄光電板設置面積達600至1200公頃。

他最後激昂喊出，自己高雄自己救，自己地方自己救，並帶領全場支持者齊聲呼喊「我是高雄人，拒絕新潮流！」籲鄉親給高雄改變的機會。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚7時在夢時代輕軌站旁空地舉辦選前之夜，湧入超過3萬人，現場旗海飄揚、凍蒜聲此起彼落，氣氛熱烈。記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚7時在夢時代輕軌站旁空地舉辦選前之夜，湧入超過3萬人，現場旗海飄揚、凍蒜聲此起彼落，氣氛熱烈。記者郭韋綺／攝影