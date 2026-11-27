國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚舉辦選前之夜，日前與國民黨主席鄭麗文發生肢體衝突爭議的新竹縣前縣長范振宗，今晚向鄭麗文道歉。鄭麗文隨後致詞回應，「我已經早就忘記這事了」，強調范振宗是她敬重的政治老前輩，自己不計個人榮辱。

徐欣瑩因絕食抗議住院，至今未進食已進入第8天，今晚在鄭麗文陪同下，坐著輪椅現身竹北市義民中學後方停車場舉辦的選前之夜。范振宗稍早致詞時突然向鄭麗文公開道歉，坦言日前說話有所失禮，是因自己太過心急，擔心徐欣瑩落選。

鄭麗文致詞時透露，剛才范振宗還特別抓著她的手，詢問是否要在台上公開向她道歉，她只是笑笑，早已忘記這件事。她說，范振宗從黨外時期就是她最敬重的政治老前輩，「今天麗文不計個人榮辱，我怎麼樣一點都不重要」，強調這場選舉並非個人的得失成敗，而是希望守住台灣民主及新竹的未來。

鄭麗文也還原日前探視徐欣瑩的過程，透露徐欣瑩因心跳只剩40多下，被醫療團隊送醫，住院後仍堅持絕食，甚至因吊點滴疼痛而向醫師表達不願再吊點滴。她當時在病房勸了徐欣瑩整整1小時，也拜託主治醫師協助勸說，希望徐欣瑩恢復進食。

未料，鄭麗文離開醫院繼續輔選後，又接到徐欣瑩電話，「主席，不好意思，我還是決定要繼續絕食。」鄭麗文坦言，自己不知道應該勸她還是鼓勵她，內心非常矛盾、掙扎，也相當不捨，只能承諾每天到新竹，代替無法掃街拜票的徐欣瑩向鄉親請託。

鄭麗文指控，今年司法介入選舉的程度相當深，不只新竹，也包括彰化及宜蘭。她也將矛頭指向民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，質疑其竹北市長任內市公所存在特權問題，並以4年前新竹市長林智堅的爭議為例，批評政治人物的形象包裝應接受檢驗。

鄭麗文最後表示，徐欣瑩比她原先認識的更加勇敢，「我不知道原來客家的硬頸精神是這麼的硬」，並形容徐欣瑩今晚一番談話沒有仇恨、沒有憤怒，只有大愛、勇氣及堅定。她也呼籲選民明天出門投票，支持徐欣瑩及竹北市長候選人吳旭智，並在核能公投投下同意票。

國民黨主席鄭麗文今晚出席新竹縣長候選人徐欣瑩選前之夜，針對前新竹縣長范振宗公開道歉一事，她表示早已忘記此事，強調自己不計個人榮辱。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚到竹北市出席徐欣瑩選前之夜，透露日前曾在病房勸說徐欣瑩恢復進食長達1小時，對她堅持絕食感到相當不捨。記者季相儒／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚到竹北市出席徐欣瑩選前之夜，透露日前曾在病房勸說徐欣瑩恢復進食長達1小時，對她堅持絕食感到相當不捨。記者季相儒／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚到竹北市出席徐欣瑩選前之夜，透露日前曾在病房勸說徐欣瑩恢復進食長達1小時，對她堅持絕食感到相當不捨。記者季相儒／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚到竹北市出席徐欣瑩選前之夜，透露日前曾在病房勸說徐欣瑩恢復進食長達1小時，對她堅持絕食感到相當不捨。記者季相儒／攝影