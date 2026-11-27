九合一選舉明天即將投票，今天晚間選前之夜，藍、綠及無黨籍各陣營不約而同在馬公市區發起徒步大遊行，各集結數百到數千名支持者浩蕩上街，夜色中旗海飄揚、「凍蒜」聲浪響徹菊島，沿途更有大批熱情民眾夾道揮手致意，同時更燃放鞭炮煙火，將選戰氣氛推向最高潮。

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾傍晚5時30分，在立委楊曜、民進黨縣黨部主委盧長在及馬公市長黃健忠陪同下率先出發，隊伍主打親子遊行，延續「幸福澎湖」政策口號，吸引大批家長帶著孩子同行，手持氣球沿街歡呼，氣氛溫馨熱烈。

吳淑瑾受訪時感謝黨內同志陪她走完「最後一里路的勝選之路」，並承諾當選後將照顧好長輩與孩子、發展觀光生活，朝「世代共榮、國際接軌、進步民主、幸福前進」4大目標邁進；黃健忠則表示，這陣子看到全黨上下團結一心，也感謝中央長官多次跨海打氣，對選情充滿信心。

晚間6時30分，另兩股勢力接力拚場，無黨籍澎湖縣長候選人葉竹林率領大批支持者邁步市區，沿途高舉「澎湖葉來葉好」布條與「拒絕風車黑箱」旗幟，高喊「藍綠放兩邊、竹林擺中間」。

國民黨方面則由澎湖縣長候選人陳振中攜手馬公市長候選人洪棟霖及黨籍公職共同造勢，隊伍手持發光星星棒與旗幟浩蕩前行，沿途不斷有支持者及民眾加入遊行隊伍，甚至有商家自備煙火鞭炮燃放，還有支持者拉起紅布條迎接遊行隊伍。

陳振中感謝黨內優秀同志與支持者力挺陪走最後一里路，洪棟霖則強調，團隊始終堅持乾淨選風與公正參選的信念，感謝一路相挺的鄉親與夥伴，並高喊「台灣民主勝利、鄉親最大」。

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾、馬公市長黃健忠率領支持者在馬公市區展開遊行造勢。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾、馬公市長黃健忠率領支持者在馬公市區展開遊行造勢。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨選前之夜在馬公市區大遊行造勢，途經民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾宣傳看板。記者巫鴻瑋／攝影