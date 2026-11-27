選前最後一夜，國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今晚在縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及大批民眾陪同下在花蓮市區金三角商圈大遊行，訴求守護環境、拒絕黑金、維護政治清廉，游淑貞說，當選後一定要讓花蓮的未來依舊美好。

游淑貞的隊伍今天傍晚起在花蓮市六期重劃區集合，不少社團、巡守隊、協會、宮廟等參與，現場陸續集結大批民眾，晚間6時在大幅國旗前導下出發，沿中山路、中正路、中華路等金三角主要街道前進。長長人龍綿延近1公里。

游淑貞說，看到這麼多人前來「團結之夜」，非常感動，若能當選，一定會努力做好，讓人民有錢、生活安定，所有的善良、正向留在花蓮，也要讓年輕人可以回鄉就業、創業，所有孩子快樂成長、高齡長者能夠樂活，百工百業復甦，讓花蓮可以成為善良溫暖又快樂的地方

游淑貞表示，主張明年花蓮縣政府普發2萬元，加上中央2萬還稅於民，讓4萬元擴大花蓮經濟內需，用花蓮人的自救量能讓百工百業復甦。

徐榛蔚呼籲鄉親讓清清白白、善善良良的游淑貞進入縣府；傅崐萁說，他與徐榛蔚拒絕光電汙染入侵花蓮，就是要守護下一代，絕不能讓花東縱谷風景區淪為「光電汙染區」，呼籲支持游淑貞守護花蓮，拒絕光電黑金入侵家園。

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞由立委傅崐萁、縣長徐榛蔚陪同遊行，沿途高呼凍蒜。記者王燕華／攝影