選前黃金之夜，欲連任的新竹市長高虹安今晚在孔廟前廣場舉辦「新竹挺安」跨黨派大團結選前之夜造勢晚會，現場湧入超過3000名支持者力挺，最後全場大合唱競選歌曲「新竹有安」，將連任氣勢帶入最高潮；晚會結束後，高虹安則會以車掃方式一路拜票回到東門圓環繞圈，向集結在圓環的支持群眾致意，最後回總部作最後感性談話，懇託大家支持並集中選票。

高虹安競選連任黃金之夜造勢晚會「新竹挺安」邀來包括民眾黨創黨主席柯文哲、立委洪毓祥、藍營立委鄭正鈐、各黨派市議員輪番上台接力助講，廣場上高虹安旗海飄揚，高虹安凍蒜、加油聲不斷。

柯文哲表示，新竹在國際地緣政治與全球半導體產業扮演關鍵角色，四年前組黨時，他便鎖定具高學歷、國際經驗與理工背景的高虹安參選新竹市長，高虹安曾受自己與鴻海科技集團創辦人郭台銘歷練，4年前參選新竹市長遭到不對稱選戰打擊，即使當選仍受民進黨司法追殺。

柯文哲說，即使如此，高虹安仍在有限時間內積極施政，新竹市如今已達成零舉債、政績良好；他強調，只要不要讓民進黨每天奇奇怪怪地去干擾她，高虹安連任未來四年一定能把新竹市政做得非常好，20年後必將成為台灣政壇非常重要的人物。

高虹安則向支持者分享4年來市政成果及未來市政願景，她說，最想跟大家說清楚的就是新竹棒球場，開挖後才發現土層含廢棄物、排水不良及結構安全等重大公安風險，加上法院保全證據程序導致長達11個月無法動工修繕，面對外界質疑3年無作為或批評「政治操作」，她感到相當無奈；但隨著今年9月完成驗收、11月順利舉辦國際交流賽，看到球員站上球場的那一刻，過去所有的委屈都已放下。

此外，對於日前政見發表會未帶講稿卻被質疑「只會說話不會做事」，高虹安直接列舉4年施政成果回應，包括推動「新竹好學」、完成27條通學步道、8條安心通學專車、18校24棟校舍新整建、創辦新竹市數位實驗高中、建華國中改制完全中學及「0到6歲市府養」等教育社福政策；交通與建設方面，則啟用智慧停車柱與智慧公車站牌、增加低地板公車、啟用西大路停車場、開通六條新闢道路，同時完成慈雲空橋竣工，並讓社會住宅規劃及開工戶數達到2826戶，以具體政績展現執行力。

隨後，高虹安領唱競選歌曲「新竹有安」，現場手機燈海照亮台下，場面壯觀，而當全場唱到「我一直都在…時時刻刻心都住著你們」、「風雨走過，心更加堅定讓夢想成真，新竹有安作後盾，時時打拼天光到月光」時，更有支持者感動落淚。

晚會在「新竹有安」大合唱帶入最高潮結束後，高虹安將在多名市議員陪同下站上選舉戰車，一路自孔廟車掃回競選總部，車隊會繞行圓環3圈向支持群眾致意，再回到總部作感性談話，希望催出每張選票，力挺高虹安順利連任。

連任的新竹市長高虹安今晚在孔廟前廣場舉辦「新竹挺安」跨黨派大團結選前之夜造勢晚會，民眾黨創黨主席柯文哲也到場力挺。記者王駿杰／攝影