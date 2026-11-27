國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚坐著輪椅現身選前之夜，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮接力站台。楊文科細數8年執政成果，盼將縣政交棒給有理念、專業且清白做事的徐欣瑩；張鎮榮則強調，司法絕不能淪為當權者打壓異己、操弄選舉的政治工具。

徐欣瑩今晚在竹北市義民中學後方停車場舉辦「選前之夜暨團結同欣音樂會」，因絕食抗議住院的她，今天經醫院評估後獲准請假，在國民黨主席鄭麗文陪同下坐著輪椅進場，向支持者表達感謝，隨後由楊文科、張鎮榮等人接力站台。

楊文科致詞時表示，「欣瑩在病床上撐著」，大家也要為新竹縣、國民黨及司法公平正義一起挺著。這幾天鄭麗文陪同團隊從竹東市場一路掃街拜票，到關西、新埔、新豐及竹北，所到之處都感受到鄉親熱情支持，讓他非常感動及感激。雖然這幾天都下著雨，但他相信「雨下過之後天就晴了，就看到了光明」。

楊文科也細數8年執政成果，表示縣府團隊在張鎮榮及議會團隊監督下，戰戰兢兢為新竹縣規畫發展，當初提出「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」的目標都已做到。他希望將縣政交棒給有理念、有專業知識、清清白白做事且實實在在處事的徐欣瑩。

張鎮榮則表示，看到許多熟悉的面孔頂著寒冷天氣來到現場，不是為了某一個人，而是為了共同目標，希望下一代能有一個清廉的政府。他認為，健康的民主社會更需要公正、獨立的司法體系。

張鎮榮指出，司法應是社會正義的最後一道防線，是保護好人、懲罰壞人的天平，絕對不能淪為當權者打壓異己、操弄選舉的政治工具。每逢選舉，若司法總在緊要關頭出現選擇性辦案、政治追殺，甚至透過特定媒體放話、未審先判，不僅對候選人不公平，更是對台灣民主法治的嚴重傷害。

張鎮榮也說，厭倦了每到選舉就撕裂社會、製造對立及貼標籤的政治操作，「分裂不會讓我們地方更進步，仇恨更不會帶來更繁榮」，他始終相信團結才是最大的力量，呼籲鄉親把握最後時間替徐欣瑩拉票、固票、催票，明天用選票贏回公道。