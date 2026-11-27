民進黨彰化縣長候選人陳素月在今天舉辦選前之夜，現場湧入上千名支持者，齊喊「彰化加速，把握這一次」。北彰化黨籍候選人及各鄉鎮市長候選人也到場集結，並逐一登台助講，展現團結氣勢。行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴接力站台，為陳素月拉抬選情。

卓榮泰致詞時表示，對手雖自稱在地人，但對不少彰化鄉親而言相對陌生，是「陌生的在地人」。他也提到，現任縣長王惠美曾到行政院拜會，帶來10多項希望中央協助的工作，其中包括彰化水五金田園產業聚落、員林自行車產業園區等，希望未來陳素月能接續推動。他強調，行政院大門永遠為地方敞開，沒有黨派之分，過去能與現任縣府合作，未來也期待有更好的合作。

卓榮泰指出，這次選舉的意義，經過半年來的選戰已重新定義，民進黨提名的候選人打了一場正面且有意義的選舉，「這場選舉已經成功」，成功起源於台北的洋流，但最終決定於民心。他也呼籲選民選出公正的行政團隊，讓地方均衡發展。

他也以台北市為例，表示台北這次沒有舉辦傳統選前之夜，只有人民之夜、市民之夜，支持者散落各地為沈伯洋加油，因台北發生場地遭占用的情況，認為若行政權力能發揮公平正義，就不至於如此。他說，這股洋流已蔓延到各縣市、照亮全台灣，台北可以做到，各地也可以做到，希望彰化的洋流也能串聯起來。

副總統蕭美琴繼上周到彰化替陳素月站台後，今天再度到場助講。她表示，彰化有許多獨一無二的地方，其中之一就是女力，歷任縣長有多位女性，現任4名區域立委也都是女性，彰化走在前面，不論性別與背景，都有機會在這片土地上成功。

蕭美琴表示，她看到陳素月在立法院不與人比大聲，在有鏡頭的地方也始終客氣，不論承受什麼壓力，永遠都是最穩定的力量。她認為，陳素月長期累積的能量，讓人感動又佩服，但選情仍要戒慎恐懼，也呼籲支持者，除了支持陳素月當選，也要讓彰化隊的黨籍候選人順利當選，成為未來縣政推動的最佳助力。