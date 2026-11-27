無黨籍彰化縣長候選人邱建富今晚選前之夜，分別在彰化火車站前、員林火車站及彰化高鐵站，分發「彰化富報」文宣給返鄉遊子，邱建富並由百餘名民眾陪同，沿著彰化市鬧區高呼口號，爭取支持，做最後衝刺。

明天投票日，今晚的彰化火車站，人潮特別多，各公職候選人紛紛在火車站前廣場設置攤子，發放返鄉遊子飲水、文宣及選舉小物，有的候選人或競選團隊，甚至守在出入口，逐一發放，請求支持。

邱建富曾擔任彰化市長，是四名唯一住在北彰化的縣長候選人，因此選前之夜就選在全縣最大票倉彰化市，並在人潮最多的彰化火車站旁空地舉辦，除了聚集百餘名支持者外，還設有螢幕播放他在電視政見會發表會的內容，十分醒目，以及宣傳效果。

邱建富隨後由民眾陪同，先到火車站前爭取返鄉遊子支持外，隨後沿著三民路，徒步在市區街道掃街，高呼口號，不少民眾為他加油打氣。

邱建富在實體選舉活動行程結束後，夜間並透過網路直播，從政策討論到地方大小事，都能透過線上平台坦率對話。