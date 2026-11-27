聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮魏嘉賢選前之夜大遊行支持者夾道迎接 已故父母合照催淚
無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢今晚以「街頭派對」形式展開大遊行，雖無藍綠奧援，卻有大批支持者自發性加入，氣氛相當歡樂。遊行到中正、中山路口時，魏嘉賢要支持者打出手機燈海，從胸口口袋拿出珍藏的父母合照，感性說，最關鍵的一天，只希望天上的爸媽親眼看見花蓮真正大步向前，現場不少支持者聽到都紅了眼眶，大喊加油。
魏嘉賢曾任兩屆花蓮市長，爭取連任的現任市長魏嘉彥是他的弟弟，花蓮市是魏家本命區，今晚舉辦「團結愛花蓮，讓花蓮大步向前」選前之夜大遊行，連同參選市民代表的魏鈺晟，魏家三兄弟從福町路出發大遊行，隊伍前方有小丑、大型貓狗人偶，直排輪舞龍舞獅穿梭，相當熱鬧，除了三兄弟，縣議員候選人傅國淵、謝豪杰以及前衛生局長朱家祥都陪著大遊行。
隊伍所到之處，路邊都有支持者夾道歡迎，大喊支持，也有不少民眾自發性加入遊行隊伍。途中巧遇縣議員候選人徐子芳、江躍辰的隊伍，雙方都展現風度互道凍蒜，徐子芳更給魏嘉賢大大擁抱，給予祝福。
遊行隊伍走到中正、中山路口，魏嘉賢從口袋拿出珍藏的父母合照，感性說，這段日子承受無數打壓，更經歷父親離世的沈重打擊，但關鍵這一天，他沒有獨自前進，把父母照片帶在身邊，陪自己走完一整天，只希望天上的爸爸媽媽能夠親眼看見花蓮真正的大步向前。這段話不只家人泛淚，連支持者都動容。
魏嘉賢也向選民喊話「不要把你手上神聖的一票讓人家買走了！」他說，今明兩天將決定花蓮未來四年、甚至未來八年的發展，若想要花蓮的未來和過去不一樣，請投票支持魏嘉賢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。