無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢今晚以「街頭派對」形式展開大遊行，雖無藍綠奧援，卻有大批支持者自發性加入，氣氛相當歡樂。遊行到中正、中山路口時，魏嘉賢要支持者打出手機燈海，從胸口口袋拿出珍藏的父母合照，感性說，最關鍵的一天，只希望天上的爸媽親眼看見花蓮真正大步向前，現場不少支持者聽到都紅了眼眶，大喊加油。

魏嘉賢曾任兩屆花蓮市長，爭取連任的現任市長魏嘉彥是他的弟弟，花蓮市是魏家本命區，今晚舉辦「團結愛花蓮，讓花蓮大步向前」選前之夜大遊行，連同參選市民代表的魏鈺晟，魏家三兄弟從福町路出發大遊行，隊伍前方有小丑、大型貓狗人偶，直排輪舞龍舞獅穿梭，相當熱鬧，除了三兄弟，縣議員候選人傅國淵、謝豪杰以及前衛生局長朱家祥都陪著大遊行。

隊伍所到之處，路邊都有支持者夾道歡迎，大喊支持，也有不少民眾自發性加入遊行隊伍。途中巧遇縣議員候選人徐子芳、江躍辰的隊伍，雙方都展現風度互道凍蒜，徐子芳更給魏嘉賢大大擁抱，給予祝福。

遊行隊伍走到中正、中山路口，魏嘉賢從口袋拿出珍藏的父母合照，感性說，這段日子承受無數打壓，更經歷父親離世的沈重打擊，但關鍵這一天，他沒有獨自前進，把父母照片帶在身邊，陪自己走完一整天，只希望天上的爸爸媽媽能夠親眼看見花蓮真正的大步向前。這段話不只家人泛淚，連支持者都動容。

魏嘉賢也向選民喊話「不要把你手上神聖的一票讓人家買走了！」他說，今明兩天將決定花蓮未來四年、甚至未來八年的發展，若想要花蓮的未來和過去不一樣，請投票支持魏嘉賢。

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢三兄弟以街頭派隊形式大遊行，縣議員候選人傅國淵、謝豪杰都來支持，氣氛歡樂又溫馨。記者王燕華／攝影

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢遊行隊伍在途中與縣議員候選人徐子芳隊伍巧遇，雙方互喊凍蒜，魏嘉賢也和徐子芳擁抱給予祝福。記者王燕華／攝影

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢三兄弟選前之夜以街頭派隊形式大遊行，氣氛相當熱鬧。記者王燕華／攝影

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢三兄弟選前之夜以街頭派隊形式大遊行，不少支持者夾道歡迎。記者王燕華／攝影

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢三兄弟以街頭派隊形式大遊行，縣議員候選人傅國淵、謝豪杰都來支持，氣氛歡樂又溫馨。記者王燕華／攝影