民進黨台中市長候選人何欣純今晚舉辦「迎向欣台中，欣洋之夜」，2萬支持者擠滿文心森林公園圓滿戶外劇場，草皮也坐滿了人。行政院長卓榮泰到場助陣，他表示，這場選舉已經展現民進黨候選人講政見與政績，是正義的一方，明天要讓全世界看見台灣的民主成果。

下午6時許，支持者逐漸湧入文心森林公園，6時半整個劇場已經坐滿八成，何競選團隊也在現場發放「台中桂綸鎂」系列競選小物，儘管活動尚未開始，不少人激動高喊「台中的市長何欣純」、「何欣純凍蒜」， 也不時傳出「台北的市長沈伯洋」呼聲。

晚會主持人、議員江肇國表示，晚會名稱本來是「迎向欣台中選前之夜」，但台北市長沈伯洋取消選前之夜後，何欣純第一時間指示，將名稱改為「欣洋之夜」，全台挺沈，也希望台中、台北共好雙贏；晚上7時半，江宣布圓滿劇場已經滿場，外面草皮區也坐滿了人，現場突破2萬人。

與會政治人物包含立委郭昱晴、衛福部政務次長林靜儀、教育部政務次長張廖萬堅、民進黨立院黨團總召蔡其昌等人，何欣純的表弟、駐芬蘭代表林昶佐也在遙遠的北歐錄影送上祝福，強調這次有機會改變，何看見無人機產業的未來，可以讓台中走向世界。

卓榮泰晚上8時20分許登台，表示今晚在圓滿劇場，意味著這次選舉有圓滿結果，可惜台北市長候選人沈伯洋由於場地問題，沒辦法舉辦台北選前之夜，很多「小水滴」感到沮喪甚至流淚，但也因此激起更多人對這場選舉意義的評價。

卓榮泰強調，民進黨已經用正面、正向的選舉，說明候選人是講政見與政績，是正義的一方，台中也一樣，11月20日洋流到台中，沿途人山人海，期盼大家把當天的感動化成明天的行動；功夫巨星李小龍說過「水的哲學」，洋流也像水一樣，放在台北是台北，到台中就是欣潮。

卓榮泰重申，台中市的選戰既決定台中市長是誰，也決定立法院副院長是誰，國民黨市長候選人江啟臣至少是個比較正常的副院長，希望他留在立院；台北與台中現任市長的作秀可以停止了，台北的寶林食安、基泰公安，台中的非洲豬瘟，市政府不願意改變，就讓人民替他們改變。

談到沈伯洋選前之夜取消，卓榮泰說今天一直在聽一首叫做「沒唱完的路上唱」的歌；這場選舉是善的循環，他們在各地散布正念，現在凱道上卻有另一群人充滿恨，謾罵批評唱衰，但明天台灣會讓全世界看到，愛的力量最大，用愛決定民主，才能一代一代傳下去。

卓榮泰高呼，固守南台灣，力拼北台灣，決戰中台灣，請人民用選票決定想要的生活方式，政府會全力捍衛，不讓這個生活被外力侵奪，保住民主成果，讓全世界看到；明天就用淚水代替汗水、汗水洗去淚水，像水一樣，洋流到台中，就是台中的洋流。

民進黨台中市長候選人何欣純今晚舉辦「迎向欣台中，欣洋之夜」，2萬支持者擠滿文心森林公園圓滿戶外劇場，草皮也坐滿了人。記者陳敬丰／攝影

下午6時許，支持者逐漸湧入文心森林公園，6時半整個劇場已經坐滿八成，何競選團隊也在現場發放「台中桂綸鎂」系列競選小物。記者趙容萱／攝影

卓榮泰高呼，固守南台灣，力拼北台灣，決戰中台灣，請人民用選票決定想要的生活方式，政府會全力捍衛。記者趙容萱／攝影