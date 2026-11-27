國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第8天，日前因心跳、脈搏過低緊急送醫，今晚在國民黨主席鄭麗文陪同下，坐輪椅現身竹北市義民中學後方停車場舉辦的選前之夜。徐欣瑩向現場支持者喊話「我回來了」，獲得台下熱烈歡呼。

徐欣瑩表示，母親日前打電話給她，哭著叮嚀要她保重身體，讓她相當不捨，也答應會接受醫療照護、好好照顧自己。她日前為抗議司法介選展開絕食，至今仍未進食，今天下午經醫院評估後獲准請假，短暫出席選前之夜向支持者表達感謝。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左三）絕食抗議進入第8天，日前因心跳、脈搏過低緊急送醫，今晚在國民黨主席鄭麗文（左二）陪同下，坐輪椅現身竹北市義民中學後方停車場舉辦的選前之夜。記者季相儒／攝影

國民黨主席鄭麗文（右）陪同國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左）坐輪椅出席選前之夜。記者季相儒／攝影