國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚坐著輪椅現身選前之夜，新竹縣前縣長范振宗、邱鏡淳接力站台。范振宗突當眾向國民黨主席鄭麗文道歉，坦言日前說話失禮，是因太心急、擔心徐欣瑩落選；邱鏡淳則透露，有僑胞不惜花10萬元買機票返台投票。

徐欣瑩日前因抗議司法介選展開絕食，因心跳脈搏過低緊急送醫，至今未進食已進入第8天，今晚在國民黨主席鄭麗文陪同下，坐著輪椅出席竹北市義民中學後方停車場舉辦的選前之夜。新竹縣長楊文科、前縣長范振宗及邱鏡淳也同台力挺徐欣瑩。

范振宗致詞時表示，剛才看到徐欣瑩虛弱地念著講稿，讓他相當心疼。他日前就曾前往探視徐欣瑩，當面叮囑她一定要把身體顧好，因為未來還有幾十萬新竹縣民要靠她照顧。

范振宗透露，自己患有糖尿病，日前晚間血糖甚至降到36，因此更能體會健康的重要性。他也向徐欣瑩喊話，「沒有身體什麼都沒有」，她未來還有許多責任要承擔，一定要照顧好自己。

談及選戰，范振宗質疑司法被用來打擊候選人，更提及自己過去參與民進黨與國民黨抗爭的經歷，批評民進黨忘了過去的初衷。他也突然在台上向鄭麗文公開道歉，表示自己與鄭麗文交情很好，但日前說話有所失禮，「我公開向你道歉，但是我非常心急，我怕她落選，一定要當選！」

邱鏡淳則表示，新竹縣從范振宗擔任縣長時期，就希望打造「樂齡宜居」城市，在他接任縣長後，也循著這個方向持續努力，之後交棒給楊文科，繼續守住科技大縣、創造更多就業機會及更美好的家園。

邱鏡淳透露，今天特別帶來自香港、美國的僑界朋友到場，昨天也出動2輛遊覽車接待美國僑界友人。他說，這些僑胞對當前政治情況表達不滿，有人甚至花費10萬元購買機票返台，就是要投票支持鄭麗文提名的國民黨候選人。

邱鏡淳致詞結束後，范振宗再度拿起麥克風，直言自己是現場歷任縣長中年紀最大的一位，邱鏡淳、楊文科都是他的後輩，更向台下鄉親喊話，「我3個縣長，如果沒有當選你們要負責！」呼籲鄉親團結支持徐欣瑩。