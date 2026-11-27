民眾黨基隆市黨部今晚舉行 「微光成炬」民眾基隆隊聯合小蜜蜂車隊掃街，黨提名的4位市議員候選人中正區林廷翰、信義區黃申棟、中山區呂承祐及安樂區李文耀的機車車隊點亮遊行。李文耀的老婆電視台知名政論節目主持人「錢子」錢怡君充當助選員，她說，民眾黨的支持者才是沉默螺旋，有信心可以全壘打。

車隊在中正區祥街「司令大院子」集合出發，副市長、民眾黨市黨部主委邱佩琳、市議員候選人李文耀、呂承祐、黃申棟、林廷翰都出席，隨即車隊大掃街

邱佩琳說，今晚看到遊行活動非常感動，因為民眾黨的資源很少，在民眾黨最辛苦的時候，4位年輕候選人願意出來承擔，台灣一定要有一個監督的政黨，民眾黨非常辛苦，這次議員的選舉，民眾黨就是要給年輕人機會，就是要打出民眾黨的根，「靠你們微亮的光，看到台灣未來的希望，機車載著未來滿滿的任務。」

錢子說，二、三個星期以來，她密集在安樂區，甚至跨區到信義區，接觸的民眾給她的回應都非常的棒，民眾黨的支持者才是沉默螺旋，大家都慢慢跑到你身邊說，「我是支持阿北的，我是民眾黨的喔，這次民眾大家要有信心，一定會全壘打。」

錢子表示，這次選戰最要感謝的就是主委邱佩琳，全力幫忙4小雞，4候選人都非常優秀。

邱佩琳則說，基隆是藍白合示範的城市，謝國樑施政有完整的規畫，藍白合有很好的成果，希望多給年輕人機會，讓民眾黨提名的4位市議員候選人林廷翰、黃申棟、呂承祐及李文耀都能進議會。

民眾黨基隆市黨部今晚舉行 「微光成炬」民眾基隆隊聯合小蜜蜂車隊掃街。記者游明煌／攝影