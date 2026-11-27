國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在夢時代旁台糖空地舉辦選前之夜，尚未正式開場，現場1萬多張椅子已經坐滿支持者，開場半小時，台上主持人喊人數破2萬人，現場大小國旗交織，眾人高呼「柯志恩凍蒜」、「翻轉高雄有志一同」。

柯志恩選前之夜晚間7時準時開場，競選總部總幹事蕭漢俊在台上呼籲，柯志恩與對手的差距相當小，大家要小心任何選前奧步發生。

立法院前院長王金平表示，柯志恩一切活動都強調守法，若有疑慮會馬上說NO，她向來清清白白選舉、不讓人家有任何批評之處，然而過去高雄選舉曾發生「走路工事件」等奧步，所以今晚若有對柯志恩不利或攻擊，全是民進黨「奧步」，所以請大家千萬不要相信，也要回去告訴親友，明天要堅定把票投給柯志恩。

柯志恩今晚造勢活動強調感性訴求，除王金平外，國民黨副主席李乾龍到場相挺，另邀請台大前校長管中閔上台助講，以及為柯志恩寫歌、台語競選MV突破300萬人觀看的音樂人朱康現身晚會唱歌。

身兼競總主委立法院前院長王金平（右四）強調，柯志恩清清白白選舉，今晚若有不利或攻擊，請大家千萬不要相信。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在夢時代旁台糖空地舉辦選前之夜，現場滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影