國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在南屯區舉辦選前之夜，晚會6時開場，陸續湧入一波波人潮，直到晚間7時，現場1.2萬個空位已被坐滿，人潮從舞台一路延伸到三民西路二段，人潮不斷湧入，現場旗海飄揚，凍蒜聲不斷，主辦單位喊出現場已湧入5萬人。

選前之夜，許多民眾拿著國旗揮舞，還有支持者揮舞挺江啟臣的大旗幟，愈接近造勢，人潮愈來愈多，民眾每人手持一支江啟臣特製的光棒，燈光點亮整個永順路，相當壯觀。

江啟臣總部今晚邀請金曲歌后秀蘭瑪雅與地方團體到場輪番表演，江啟臣妻子劉姿伶也首次上台獻唱「暖暖」，與秀蘭瑪雅合唱，炒熱現場氣氛。

台灣大學前校長管中閔特別錄影聲援，他肯定江啟臣的人品與格局，當年與盧競爭初選落敗，仍尊重制度，有原則與人品，有廣泛的國會外交經驗，台中步入國際化，需要有大格局的市長。江啟臣也關心市民與承諾市民，市民關心的中火減煤、空汙議題，他相信江會延續盧的做法，捍衛市民的健康。

管中閔說，水庫光電板的事情，5座水庫，2座在高雄、2座在台南，1座在嘉義縣，都是民進黨執政的縣市，明確拒絕的就是台北、新北與桃園，在面對中央政府的壓力光電利益壓力，什麼黨籍首長可以更加堅守市民利益？為了下一代更健康，需要尊重黨意的候選人？還是保障市民健康的候選人？

管中閔提到，他當年當選台大校長，面對鋪天蓋地的抹黑，張廖萬堅指責他的論文抄襲，被台大與教育部駁斥，但他們都沒有道歉，「我沒有忘記」，坐在張廖萬堅旁邊就是何欣純，何參與打壓大學校長，如果不是他的本意就是黨意，何欣純就是當年參與民進黨迫害台大校長當選人的幫兇之一。

何欣純競總表示，很可惜這場選戰即使到了最後關頭選前之夜，對手還是在負面攻擊；對這些負面選舉的方式，就不多作回應了。

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在南屯區舉辦選前之夜，人潮不斷湧入，現場旗海飄揚，凍蒜聲不斷，主辦單位喊出現場已湧入5萬人。記者余采瀅／攝影