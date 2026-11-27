國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚在竹北市舉辦選前之夜，前台北縣長周錫瑋到場站台，盛讚新竹縣具備國際競爭力，縣長更應具備高科技專業。他也痛批民進黨政府，直言自己從政近40年，「沒有看過一個檢調單位可以這樣去修理一個在野黨的候選人」。

徐欣瑩今晚在竹北市義民中學後方停車場舉辦「選前之夜暨團結同欣音樂會」，徐欣瑩日前因抗議司法介選展開絕食，因心跳脈搏過低緊急送醫，至今未進食已進入第八天，經醫院評估後獲准請假，預計今晚短暫出席選前之夜，發表談話後返回醫院。

周錫瑋致詞時表示，全世界最重要的產業就是AI，而AI最需要的就是高端晶片，新竹縣身為科技重鎮，縣長一定要具備高科技專業及博士學位，更要有在地方深耕、中央發展的經歷。他呼籲鄉親一定要選人才，未來新竹縣長肩負的責任，就是讓台灣科技在全世界發光發熱。

話鋒一轉，周錫瑋批評，徐欣瑩這次選舉選得非常辛苦，「被壓在地上打」，讓他看到民進黨的專制霸道。他參與選舉、從政將近40年，從未見過檢調單位如此對待在野黨候選人。

周錫瑋指出，自己曾擔任3屆立法委員，過去立法院通過的法案，行政院都會照辦，但如今民進黨政府卻可以不副署、不執行，質疑此舉違憲，更侵害人民權利。

談及台灣經濟表現，周錫瑋表示，台灣經濟成長並非民進黨政府有多厲害，而是民間企業，尤其新竹縣科技產業的貢獻。他也質疑中央政府收取大量稅金後，是否有效運用人民納稅錢，並批評政府軍購政策浪費人民血汗錢。

周錫瑋也指控，這次選舉綠營媒體獨霸，民進黨支持者「青鳥」四處抹黑、造謠，傷害藍營候選人。他強調，這次選舉不僅是選縣長，更是選擇國家的憲法、法律與民主，呼籲鄉親不要再被欺騙、恐嚇。

周錫瑋最後喊話，新竹縣要做全國的榜樣，讓新竹縣民當家作主，並高喊「打垮民進黨」，更邀請台下支持者全體起立，連續高喊「徐欣瑩、當選」，炒熱選前之夜氣氛。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚在竹北市舉辦選前之夜，前台北縣長周錫瑋到場站台，痛批民進黨政府及檢調，並呼籲鄉親用選票支持徐欣瑩。記者季相儒／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚在竹北市舉辦選前之夜，前台北縣長周錫瑋到場站台，痛批民進黨政府及檢調，並呼籲鄉親用選票支持徐欣瑩。記者季相儒／攝影