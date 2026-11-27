國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第8天，今晚在國民黨主席鄭麗文陪同下，坐著輪椅現身選前之夜，向鄉親喊話「我回來了」，台下加油聲不斷。她透露，母親日前打電話哭著要她保重，她也承諾會接受醫療照護，把身體顧好。

徐欣瑩日前為抗議司法介選展開絕食，因心跳脈搏過低緊急送醫，至今仍未進食。今天下午經醫院評估後獲准請假，晚間短暫出席在竹北市義民中學後方停車場舉辦的「選前之夜暨團結同欣音樂會」。

徐欣瑩坐著輪椅進場，支持者不斷高喊「徐欣瑩加油」、「徐欣瑩我愛你」，她也因身體虛弱、頭部暈眩，請鄉親容許她看稿致詞。

「這幾天的絕食，對不起，讓大家擔心了。」徐欣瑩透露，這幾天接到母親來電，母親在電話另一頭不停哭泣，直言不忍心、捨不得，要她好好保重。聽見母親哭泣，她才知道自己這幾天承受的每一分難過，母親也跟著承受了一遍。

「在大家面前，我是徐欣瑩；在媽媽面前，我永遠是她放不下的女兒。」徐欣瑩說，身體髮膚受之父母、不敢毀傷，這句話她從未忘記，一直想做個讓母親放心的女兒，但這幾天她為新竹縣擔心，也為台灣司法憂心，卻讓母親在電話那頭為她掉淚，「人家說忠孝難兩全，媽媽，我知道，再多的大道理，也不能讓您少一點心疼」。

徐欣瑩表示，母親捨不得她受委屈，她也捨不得鄉親遇到不公不義卻只能忍氣吞聲。她對這次司法處理提出嚴正抗議，質疑國家機器是否被用來壓迫不同聲音，強調「有指控，就請提出證據；有權力，就要接受檢驗」，不論人民支持哪個政黨，法律都應給予同樣保障，公道不能隨著政黨顏色改變。

徐欣瑩也提及支持者送給她的歌曲「毋驚寒的油桐花」，形容今晚台下每位鄉親都是一朵不怕寒的油桐花，「風可以吹落一朵花，但是風吹不走一整座山的春天」，感謝支持者在她最難過時，讓她仍看得見希望。

徐欣瑩也承諾，「媽媽給我的生命，我會好好珍惜。我會接受醫療照護，把身體顧好」，她還想好好回家陪母親吃飯、聽母親說話，也隔空向母親喊話，請她放心，女兒有這麼多鄉親好朋友陪伴。

徐欣瑩最後呼籲鄉親把心疼化作力量，明天走進投票所，用選票決定家鄉未來，更高喊「新竹縣的公道，我們一起討」、「新竹縣的未來，新竹縣民自己決定」，並以客語喊出不怕冷的油桐花，向支持者喊話「明天我們一起贏」。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第八天，今晚在國民黨主席鄭麗文陪同下，坐著輪椅現身選前之夜，向鄉親喊話「我回來了」，台下支持者加油聲不斷。記者黃羿馨／攝影