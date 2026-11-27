綠營高雄市長候選人賴瑞隆今晚在鳳山區舉辦選前之夜，請來賴清德總統衝刺應援，賴助選稱讚高雄從謝長廷、陳菊、陳其邁當市長讓城市發展繁榮，暗酸韓國瑜任市長喊蓋愛河摩天輪的政策，藍營候選人柯志恩罵市民，不會聽市民的聲音，捧賴瑞隆才是七星級市長陳其邁最佳接棒人，不忘要求支持者替台北市長候選人沈伯洋加油。

賴清德致詞時指，明天就要投票了，感謝大家一路支持，今晚選情之夜，看到民進黨大團結，每個立委都站出來，感謝現場滿滿的人潮，大家一起喊「賴瑞隆凍蒜」，實在令人感動。並問現場是否有「首投族」，不少人舉手，他感謝首投族是民主第一次投票，並懇求大家將孩子和鄰居叫出來投票，讓議員全壘打。

賴清德指出，今晚的造勢晚會還有另一層意義，是要聲援台北市的「靠3」沈伯洋，問現場有沒有「洋流」，現場支持者高舉雙手揮舞，讓賴驚呼「都是洋流，很令人敬佩」。

賴話鋒一轉指沈伯洋叫屈，民主的選舉應該令人敬佩，但沈伯洋遭受不公平的待遇，場所都被人搶走，原本在仁愛路舉辦，經過台北市交通的計畫，依然沒辦法避免交通衝擊才臨時取消，改為現場直播，邀現場支持者幫沈伯洋加油，並指高雄市陳其邁當市長，國民黨的候選人依舊可以借到場地辦造勢，這才是君子的風度。

賴清德表示，明天高雄這場選舉，最重要的意義，就是選對人，走正確的路，讓高雄繼續進步，他細數高雄從謝長廷當市長解決自來水問題，紅毛城遷村、改變愛河，動工捷運，爭取世運，改變高雄市發展的繁榮。後陳菊市長接任，蓋世運主場館、辦世運，都市景觀改變，提出全台第一條環狀輕軌，建總圖、流行音樂中心，活化駁二特區，讓新灣區串聯駁二、鐵路地下化，大林埔遷村。

「陳菊市長交棒時，並未成功，讓國民黨候選人當選」賴清德暗酸韓國瑜任高雄市長的政策太平島挖石油、愛河蓋摩天輪，並感謝大家選擇陳其邁當市長，兩年拚四年，成為七星級市長，接手完成陳菊的藍圖，高雄新灣區成為亞洲資產中心，台積電到高雄，最近BTS到高雄，還沒看過全世界哪個城市變成紫光城市迎接這個活動，誇讚陳其邁當BTS的男主唱，陳其邁要卸任了，要求支持者給陳其邁熱烈掌聲。

賴清德呼籲支持者明天有個重要決定，賴瑞隆才是能帶領高雄走向正確的道路。

綠營高雄市長候選人賴瑞隆今晚在鳳山區舉辦選前之夜，請來賴清德總統衝刺應援，賴清德拉著陳其邁和賴瑞隆的手感謝支持者。記者劉學聖／攝影